《經濟通通訊社１９日專訊》據中央紀委國家監委網站消息，日前，經中共中央批准，中央

紀委國家監委對原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖嚴重違紀違法問題進行了立案審查調

查。盛光祖嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌

受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴

肅處理。決定給予盛光祖開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其

涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

經查，盛光祖理想信念喪失，政治意識淡漠，對抗組織審查，熱衷迷信活動；違反中央八項

規定精神，違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響公正執行公務的禮品；在幹部選拔任

用工作中為他人謀取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗其職務影響謀取私利；將公權

力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」「靠鐵路吃鐵路」，用人腐敗和用權腐敗交織，利用

職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

盛光祖現年７３歲，２０１８年３月退休，退休前為全國人大財經委員會副主任委員，屬正

部長級官員。他長期在鐵路系統工作，曾任海關總署署長，也是末任鐵道部部長及首任中國鐵路

總公司總經理、黨委書記。（ｗｌ）

