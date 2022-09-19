《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）上周累挫

４﹒２％後，今早不改弱勢，再低開０﹒１２％，報３１２２﹒７５點，深綜指低開０﹒１７％

，美國大幅加息預期下全球能源需求轉弱，房地產、建才、網遊股走低，而煤炭、旅遊股造好。

市場預料聯儲局將於本周至少加息７５個基點，美匯指數上周五（１６日）紐約盤中再上

１１０大關，周線上升０﹒６％，年內累積漲１５％。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３９６

，較上個交易日跌９１點子，錄兩連貶，續刷２０２０年８月１４日以來２５個月新低。

人民幣中間價再次面臨「破７」壓力，不過官媒多次發文淡化「破７」影響。人民銀行在微

信公眾號發表文章稱，貨幣政策政策空間充足，政策工具豐富，促進經濟保持在合理區間具備諸

多有利條件。央視引述接近人行報道，人民幣滙率將保持基本穩定，引發短期內貶值的壓力已得

到釋放。

人民銀行重啟１４天期逆回購，今日進行１００億元（人民幣．下同）１４天期逆回購操作

，中標利率為２﹒１５％，較上次下調１０個基點，另外，再進行２０億元７天期逆回購，中標

利率持平２％。今日淨投放１２０億元。

美國財政部數據顯示，中國７月增持美國國債至９７００億美元，為８個月以來首次。中國

在６月底持有的美債總額創２０１０年５月以來十二年最少。（ｃａ）

