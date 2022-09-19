《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部公布，１－８月全國實際使用外資（ＦＤＩ）

８９２７﹒４億元（人民幣．下同），按可比口徑同比增１６﹒４％，增速較１－７月回落

０﹒９個百分點；折合１３８４﹒１億美元，同比增２０﹒２％，增速較１－７月收窄１﹒３個

百分點。

滬深股市半日表現偏軟，滬綜指低開０﹒１２％之後一度轉燈，可惜房地產、建材、水泥、

電力股等板塊跌幅居前，滬綜指高見３１３５點後受壓回軟，半日跌０﹒１６％，報

３１２１﹒４６點；深成指反覆走低，半日跌０﹒２６％；創業板指數跌０﹒４９％。汽車整車

板塊領漲，酒店及餐飲、釀酒等消費板塊表現活躍。個股跌多漲少，兩市超３６００股飄綠。交

投再次趨淡，兩市半日成交４３５８億元，較上日同時段成交減７﹒１％。

為維護季末流動性平穩，人民銀行逾７個半月重啟１４天期逆回購，今日進行１００億元

１４天期逆回購操作，中標利率為２﹒１５％，較上次（１月３０日）下調１０個基點，與７天

期逆回購利率８月中下調幅度一致；另外，人行再進行２０億元７天期逆回購，中標利率持平

２％。今日淨投放１２０億元。

美匯指數上周五（１６日）紐約盤中再上１１０大關，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒９３９６，較上個交易日跌９１點子，錄兩連貶，續刷２０２０年８月１４日以來２５個月

新低。



＊煤炭、工業板塊表現活躍＊



國務院穩經濟工作組要求山西確保能源供應，煤炭股早盤強勢，山西焦煤

（深：０００９８３）飆升４％，潞安環能（滬：６０１６９９）升３﹒９％，平煤股份

（滬：６０１６６６）升３﹒４％，兗礦能源（滬：６００１８８）升３﹒２％，蘭花科創

（滬：６００１２３）升２﹒４％，山煤國際（滬：６００５４６）、上海能源

（滬：６００５０８）、中國神華（滬：６０１０８８）跟漲約２％。

國家稅務總局最新數據顯示，自今年４月１日大規模增值稅留抵退稅政策實施截至８月３１

日，已有２０４９０億元退稅款退到納稅人帳上。退稅利好製造業，加上華夏基金、國泰基金上

報的兩隻中證機床ＥＴＦ獲中證監批復，工業母機概念股快速拉升，華東重機

（深：００２６８５）、華東數控（深：００２２４８）齊齊漲停，明志科技

（滬：６８８３５５）升５％，宇環數控（深：００２９０３）升４﹒７％，華辰裝備

（深：３００８０９）升４﹒３％，華中數控（深：３００１６１）升３﹒７％，國盛智科

（滬：６８８５５８）、秦川機床（深：０００８３７）升３％。

發改委表示，將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發展。

汽車整車板塊盤中拉升，亞星客車（滬：６００２１３）漲停，賽力斯（滬：６０１１２７）飆

８﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）升４﹒３％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升

１﹒６％。



＊醫美板塊全線殺跌，愛美客挫９％＊



醫美概念股潛水，有「醫美茅台」之稱的愛美客（深：３００８９６）半日大跌９﹒１％，

創近４個月新低。對於股價大幅波動，愛美客相關人士回應稱，目前尚未有確鑿的政策端消息，

公司經營沒有變化。其他醫美股跟隨走弱，朗姿股份（深：００２６１２）跌６﹒６％，華東醫

藥（深：０００９６３）挫５﹒２％。

根據Ａｓｉａｎ Ｍｅｔａｌ的數據，中國碳酸鋰價格上周五創新高，達到每噸

５００５００元。鋰礦股集體走強，贛鋒鋰業（深：００２４６０）揚升４﹒２％，比亞迪

（深：００２５９４）升２﹒１％，華友鈷業（滬：６０３７９９）升１﹒７％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升１﹒４％，億緯鋰能（深：３０００１４）急升４﹒５％，國軒高科

（深：００２０７４）升３％。（ｃａ）



