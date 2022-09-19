《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今日表現低迷，滬綜指收跌０﹒３５％創四個月低，

成交亦不振，全日成交６６５３億元人民幣，按日大減１６﹒８％，是２０２１年４月１５日以

來的年半最低；不過外資從陸股通淨流入１６億元人民幣。

數字經濟概念股領跌，醫美板塊集體走低，Ａ股三大指數回調，個股跌多漲少，兩市超

３６００股飄綠。滬綜指低開後愈跌愈多，午後更出現插水，一度逼近３１００點關口，收跌

０﹒３５％，為５月２５日以來的近四個月新低。深市同樣反覆走低，收挫０﹒７６％，創業板

指跌０﹒７２％。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３９６，較上個交易日跌９１點子，錄兩連貶，續刷

２０２０年８月１４日以來２５個月新低。人民幣上周逾兩年來首次「破７」，對沖基金

ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝發表報告，指人民幣弱勢趨勢很可能將持續一段時間，而全球經

濟周期將繼續放緩，但人民幣「破７」不必過慮，周期之力量使然。他表示，人民幣弱勢反映中

、美央行之間的貨幣政策分歧，及中國出口強勢背景下外匯積累的下降，亦預示全球市場風險若

隱若現。

另外，中國商務部公布，１－８月全國實際使用外資（ＦＤＩ）折合１３８４﹒１億美元，

同比增２０﹒２％，增速較１－７月收窄１﹒３個百分點。



＊愛美客強調公司經營無變化，仍插水一成二＊



據內媒引述私募人士透露，此輪醫美行業清查涉及Ｂ端醫療美容機構和上游公司，力度相對

較大，除了上海、杭州等一、二線城市，三四線城市也都在查。行業或將迎來大整頓，醫美概念

股午後跌勢加劇，愛美客（深：３００８９６）插水１１﹒７％，朗姿股份

（深：００２６１２）跌９﹒３％。

對於股價大跌，愛美客回應回應稱，目前尚未有確鑿的政策端消息，公司經營沒有變化。該

人士認為，醫療美容行業監管趨嚴，將引導和規範行業健康有序發展，行業中游頭部企業、目前

已規範化運營的醫療美容機構將獲得更多市場機會，這有利於加速行業出清，推動醫療美容行業

高質量發展。

中芯國際（滬：６８８９８１）非執行董事任凱涉嫌嚴重違紀違法正接受中紀委調查，收跌

３﹒１％。



＊發改委推多項刺激措施，零售、汽車整車板塊齊揚＊



發改委表示，在促進消費方面，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進

消費加快復甦。新零售板塊盤中拉升，人人樂（深：００２３３６）直線漲停，通程控股

（深：０００４１９）抽升８﹒６％，中興商業（深：０００７１５）飆升６﹒２％，天虹股份

（深：００２４１９）升４﹒７％，茂業商業（滬：６００８２８）升４﹒１％，中百集團

（深：０００７５９）升２﹒７％。

發改委表示，將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發展。

汽車整車板塊拉漲，亞星客車（滬：６００２１３）漲停，賽力斯（滬：６０１１２７）飆

６﹒８％，長城汽車（滬：６０１６３３）升３﹒８％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升

０﹒９％。

部分地產股逆市向上，京投發展（滬：６００６８３）、新華聯（深：０００６２０）漲停

，招商蛇口（深：００１９７９）升４％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒２％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９２８﹒００ －０﹒１２

上證綜合指數 ３１１５﹒６０ －０﹒３５ ２８９９﹒００

深證綜合指數 １１２０７﹒０４ －０﹒４８ ３７５４﹒００

上證Ｂ股指數 ３０７﹒０７ －０﹒８４ １﹒５０

深證Ｂ股指數 １１８５﹒２４ －０﹒０２ ０﹒６９

上證１８０指數 ８３４５﹒０４ －０﹒０９

上證３８０指數 ５６９２﹒７６ －０﹒５４

深證成份指數 １９９０﹒３６ －０﹒７６

中小創新指數 ２２５１﹒４３ －１﹒２８

深圳創業板指數 ２３５０﹒３８ －０﹒７２

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