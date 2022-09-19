《海納智見》近期人民幣匯率引起市場高度關注。為減輕人民幣貶值壓力，９月５日中國央

行宣布，自９月１５日起，下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點。

美聯儲持續加息推動美元明顯走強，主流貨幣對美元均出現較大幅度貶值。年初以來，美元

指數最高升至１１０，創下近２０年來的新高，年內升幅最高達１４﹒９％。選取國際貨幣基金

組織的特別提款權（ＳＤＲ）籃子貨幣，其包括了美元、歐元、人民幣、日圓和英鎊。年初至今

（截至９月１３日），人民幣對美元貶值達８﹒１％，而歐元對美元貶值１１﹒０％、英鎊對美

元貶值１３﹒７％、日圓對美元貶值２４﹒１％。值得一提的是，隨著日圓、歐元對美元大幅貶

值，這兩種貨幣的匯率已經回到２０年前的水平。截至９月１３日，美元兌日圓匯率最高達到

１４４﹒１２、創１９９８年８月以來新高，歐元兌美元匯率達到１﹒０１、也已經接近

２００２年匯率水平。由此可見，相較於國際其他主流貨幣對美元的貶值幅度，人民幣貶值明顯

更加溫和。



此外，若觀察沒有實行嚴格匯率管制的新興市場國家（和地區），可以發現這些國家（和地

區）匯率年初以來也都出現了明顯貶值，例如今年以來印度盧比對美元貶值７﹒０％、馬來西亞

林吉特對美元貶值７﹒９％、泰銖對美元貶值９﹒１％、新台幣對美元貶值１１﹒５％。整體上

看，新興市場國家（和地區）貨幣貶值幅度與人民幣接近。



匯率通常由市場決定，但會受到經濟、政策、市場情緒等多重影響，影響匯率的變數量中最

為重要的是一國經濟實力。經濟實力強意味著勞動生產率具備優勢，經濟成長空間大，該國貨幣

在外匯市場上被看好，匯率會有上升的趨勢。人民幣、歐元、日圓等主流貨幣相對美元匯率變化

的背後其實是經濟實力的此消彼長。



以ＧＤＰ規模指標來衡量一國的經濟實力，各國經濟實力的相對變化在匯率上直觀體現。當

前日圓、歐元對美元匯率回到２０年前的水平，背後原因正是兩個經濟體的實力持續性下降，日

本ＧＤＰ佔世界ＧＤＰ的比重從１９９８年的８﹒７％下降至２０２０年的５﹒４％，日本

ＧＤＰ╱美國ＧＤＰ也從３０﹒９％降至２０２１年的２１﹒８％。歐元區這兩個數據分別從

２００２年的２０﹒４％下降至２０２０年的１４﹒５％，７２﹒８％降至２０２１年的

６１﹒２％。而中國經濟實力不斷增強，中國ＧＤＰ全球佔比從２０１０年的１１﹒７％上升至

２０２０年的１７﹒９％，中國ＧＤＰ╱美國ＧＤＰ從４６﹒１％升至２０２１年的７７﹒７％

，這也是中國人民幣匯率相對堅挺的核心原因。



當前美元兌人民幣匯率距２０１９年９月的高點７﹒２（也是２０１０年匯改以來高點）仍

有不小距離，人民幣實際有效匯率指數今年來僅小幅下跌２﹒８％，這背後的原因是人民幣相對

於其他主流貨幣均出現明顯的升值，年初以來人民幣對歐元升值３﹒１％、人民幣對英鎊升值

６﹒２％、人民幣對日圓升值１２﹒６％。隨著中國經濟實力不斷增強，人民幣匯率或只是階段

性走低。



風險提示：美國通脹超預期，美聯儲貨幣政策加速收緊；國內疫情影響超預期，經濟復甦緩慢。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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