《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數半日升０﹒１７％，報８３６６﹒６７點，上

證３８０指數半日跌０﹒４４％，報５６９８﹒８６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒６５億元，用１０﹒３５

億元或近２％。

煤炭股早盤強勢，平煤股份（滬：６０１６６６）飆３﹒４％，潞安環能

（滬：６０１６９９）升３﹒９％，兗礦能源（滬：６００１８８）彈逾３﹒２％，山煤國際

（滬：６００５４６）升近２％。消息面上，國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組１７日在太

原召開重大項目建設座談會暨現場辦公會。

中證監１６日發布首批獲得科創板做市商試點資格的券商名單，共８家，分別為華泰證券

（滬：６０１６８８）、銀河證券（滬：６０１８８１）、中信建投（滬：６０１０６６）、東

方證券（滬：６００９５８）、財通證券（滬：６０１１０８）、國金證券

（滬：６００１０９）等。入圍券商股個別走，中國銀河升２﹒５％，財通證券微升０﹒６％，

國金證券、華泰證券無升跌，東方證券跌０﹒６％，中信建投跌０﹒４％。

國家發改委表示，將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發

展。汽車整車板塊盤中拉升，亞星客車（滬：６００２１３）漲停，賽力斯

（滬：６０１１２７）飆８﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）升４﹒３％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升１﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

