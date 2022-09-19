《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒０９％，報８３４５﹒０４點，

上證３８０指數收跌０﹒５４％，報５６９２﹒７６點。

半導體全日走低，三安光電（滬：６００７０３）挫４﹒４％，中芯國際

（滬：６８８９８１）跌３﹒１％，中微公司（滬：６８８０１２）跌５﹒５％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌１﹒６％，斯達半導（滬：６０３２９０）滑１﹒１％，華潤微

（滬：６８８３９６）跌１﹒４％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌２﹒１％，士蘭微

（滬：６００４６０）跌０﹒９％。

煤炭股強勢，平煤股份（滬：６０１６６６）升２﹒１％，潞安環能（滬：６０１６９９）

升２﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）彈逾２﹒７％，山煤國際（滬：６００５４６）升

近２％。消息面上，國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組１７日在太原召開重大項目建設座談

會暨現場辦公會。

國家發改委表示，將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發

展。汽車整車板塊拉漲，亞星客車（滬：６００２１３）漲停，賽力斯（滬：６０１１２７）飆

６﹒８％，長城汽車（滬：６０１６３３）升３﹒８％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升

０﹒９％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

