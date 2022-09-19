《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒０９％，報８３４５﹒０４點，
上證３８０指數收跌０﹒５４％，報５６９２﹒７６點。
半導體全日走低，三安光電（滬：６００７０３）挫４﹒４％，中芯國際
（滬：６８８９８１）跌３﹒１％，中微公司（滬：６８８０１２）跌５﹒５％，兆易創新
（滬：６０３９８６）跌１﹒６％，斯達半導（滬：６０３２９０）滑１﹒１％，華潤微
（滬：６８８３９６）跌１﹒４％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌２﹒１％，士蘭微
（滬：６００４６０）跌０﹒９％。
煤炭股強勢，平煤股份（滬：６０１６６６）升２﹒１％，潞安環能（滬：６０１６９９）
升２﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）彈逾２﹒７％，山煤國際（滬：６００５４６）升
近２％。消息面上，國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組１７日在太原召開重大項目建設座談
會暨現場辦公會。
國家發改委表示，將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發
展。汽車整車板塊拉漲，亞星客車（滬：６００２１３）漲停，賽力斯（滬：６０１１２７）飆
６﹒８％，長城汽車（滬：６０１６３３）升３﹒８％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升
０﹒９％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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