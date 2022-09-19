《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指半日跌０﹒２６％，報１１２３２﹒４８點，深證中

小創新指數半日跌１﹒０７％，報２２５６﹒３３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１８﹒６億元，用１﹒４億元或

０﹒３％。

國家稅務總局最新數據顯示，自今年４月１日大規模增值稅留抵退稅政策實施截至８月３１

日，已有２０４９０億元退稅款退到納稅人帳上。退稅利好製造業，工業母機概念股快速拉升。

華東重機（深：００２６８５）、華東數控（深：００２２４８）齊齊漲停，宇環數控

（深：００２９０３）急升４﹒７％。

作為電動汽車關鍵的電池材料，鋰價的飆升似乎勢不可擋。根據Ａｓｉａｎ Ｍｅｔａｌ的

數據，中國碳酸鋰價格上周五（１６日）創新高，達到每噸５００５００元人民幣。鋰礦股今早

集體走強，比亞迪（深：００２５９４）漲２﹒１％，天齊鋰業（深：００２４６６）升

１﹒４％，億緯鋰能（深：３０００１４）升４﹒５％。

醫美概念股潛水，有「醫美茅台」之稱的愛美客（深：３００８９６）半日大跌９﹒１％，

創近４個月新低。對於股價大幅波動，愛美客相關人士回應稱，目前尚未有確鑿的政策端消息，

公司經營沒有變化。其他醫美股跟隨走弱，朗姿股份（深：００２６１２）跌６﹒６％，華東醫

藥（深：０００９６３）挫５﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

