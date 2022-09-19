《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指今日收跌０﹒４８％，報１１２０７﹒０４點，深證

中小創新指數收跌１﹒２８％，報２２５１﹒４３點。

據內媒引述私募人士透露，此輪醫美行業清查涉及Ｂ端醫療美容機構和上游公司，力度相對

較大，除了上海、杭州等一、二線城市，三四線城市也都在查。行業或將迎來大整頓，醫美概念

股午後跌勢加劇，愛美客（深：３００８９６）插水１１﹒７％，朗姿股份

（深：００２６１２）跌９﹒３％。

國家發展改革委新聞發言人孟瑋在新聞發布會上表示，正加快研究推動出台政策舉措，積極

打造消費新場景，促進消費加快復甦。新零售板塊盤中拉升，人人樂（深：００２３３６）漲停

，中興商業（深：０００７１５）升６﹒２％，通程控股（深：０００４１９）飆８﹒６％，中

百集團（深：０００７５９）升２﹒７％。

國家稅務總局最新數據顯示，自今年４月１日大規模增值稅留抵退稅政策實施截至８月３１

日，已有２０４９０億元人民幣退稅款退到納稅人帳上。退稅利好製造業，工業母機概念股快速

拉升。華東重機（深：００２６８５）、華東數控（深：００２２４８）齊齊漲停，宇環數控

（深：００２９０３）急升５﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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