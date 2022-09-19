《經濟通通訊社１９日專訊》作為電動汽車關鍵的電池材料，鋰價的飆升似乎勢不可擋。根

據Ａｓｉａｎ Ｍｅｔａｌ的數據，中國碳酸鋰價格上周五（１６日）創新高，達到每噸

５００５００元人民幣。價格過去一年上漲了兩倍多，導致電動汽車的電池成本大增。

隨著全球從化石燃料向清潔能源轉型，消費者對新能源汽車的支持正在加快。與此同時，在

擁有中國超過五分之一鋰產能的四川省，８月份的電荒導致兩周的拉閘限電，打擊了本已供不應

求的市場。

全球第二大鋰生產商智利化工礦業公司預測，未來幾年市場都會「非常吃緊」。該公司預計

，本季度價格將比前一季度「略高」，並預計第四季度價格將保持在類似水平。

贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）的電池子公司上周告訴客戶，由於電池成本

大幅上漲，公司正在評估新訂單的價格。

鋰礦股今早集體走強，比亞迪（深：００２５９４）漲近２％，華友鈷業

（滬：６０３７９９）升１﹒９％，贛鋒鋰業升１﹒４％，天齊鋰業（深：００２４６６）升

１﹒４％，億緯鋰能（深：３０００１４）升１﹒３％，國軒高科（深：００２０７４）揚逾

１％，藏格礦業（深：０００４０８）彈０﹒７％，永興材料（深：００２７５６）升０﹒６％

，盛新鋰能（深：００２２４０）升０﹒４％，欣旺達（深：３００２０７）升０﹒４％。



＊工信部要求龍頭企業穩定價格＊



中國工信部稱，９月１５日原物料工業司組織召開鋰資源產業發展座談會，以促進鋰資源產

業平穩健康發展，保障新能源汽車等產業鏈供應鏈安全穩定。會議要求龍頭企業發揮表率作用，

生產企業不得串通定價，不得嚴重背離成本定價，報價機構要規範報價，為穩定價格和預期、保

障產業鏈供應鏈發揮積極作用。政府將研究制定推動鋰產業發展相關工作方案，從「多開發、穩

進口、減量化、促回收」等方面提出一攬子政策措施，協同各方加快國內資源開發利用，儘快形

成供給能力。（ｊｔ）

