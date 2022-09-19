《經濟通通訊社１９日專訊》據中央紀委國家監委駐人力資源和社會保障部紀檢監察組、北
京市紀委監委消息，人力資源和社會保障部工資福利司二級巡視員魏卓涉嫌嚴重違紀違法，目前
正在接受中央紀委國家監委駐人力資源和社會保障部紀檢監察組紀律審查；經北京市監委指定管
轄，由東城區監委對其監察調查。（ｗｌ）
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19/09/2022 17:29
《打擊貪腐》人社部工資福利司二級巡視員魏卓接受調查
《經濟通通訊社１９日專訊》據中央紀委國家監委駐人力資源和社會保障部紀檢監察組、北
京市紀委監委消息，人力資源和社會保障部工資福利司二級巡視員魏卓涉嫌嚴重違紀違法，目前
正在接受中央紀委國家監委駐人力資源和社會保障部紀檢監察組紀律審查；經北京市監委指定管
轄，由東城區監委對其監察調查。（ｗｌ）
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