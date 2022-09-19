  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/09/2022 08:57

【中概焦點】環時：ＰＣＡＯＢ今起檢查中概股審計底稿，需時十周

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據官媒《環球時報》報道，美國ＰＣＡＯＢ的工作人員預計今
日（１９日）開始檢查在美上市中概股的審計底稿，整個過程需要８到１０周，或在２０２２年
１２月初得出檢查結果。
　　另外，據《南華早報》早前引述知情人士報道，在會計師事務所中，羅兵咸永道香港和畢馬
威中國將率先幫助美國監管機構對在美上市中國公司的審計底稿展開檢查。審計人員也隨時準備
接受ＰＣＡＯＢ檢查人員的詢問。（ｃａ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金