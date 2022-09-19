《經濟通通訊社１９日專訊》英國《金融時報》引述消息報道，瑞銀全球財富管理部門７月
份的一則招聘廣告顯示，集團正在聘請「內容審查員」（ｃｏｎｔｅｎｔ
ｒｅｖｉｅｗｅｒｓ），負責檢查該行以中文發布的研究報告「沒有任何敏感性」。瑞銀拒絕回
應消息。
報道指出，審查人員將檢查中國證券分析報告在字眼，語調及內容等是合宜的，符合內部指
引。該行已成功在港聘請一名審稿人，並正在新加坡就有關崗位進行招聘。報道又稱，其他銀行
也設有負責相同類型工作的編輯，而瑞銀本身並沒有對其研究進行審查。
有國際投行同業認為，瑞銀的招聘計劃相當於自我審查，因其他大行發表中英文報告時，只
容許確切的翻譯。接近瑞銀的知情人士否認有關動作屬自我審查，又指這職位並非新想法，其他
銀行都有同類的編輯，只是「職位名稱有不同」。
值得留意的是，瑞銀首席經濟師唐納文三年前在提及豬瘟對內地通脹影響時，使用到「中國
豬」一詞而遭中國網民斥其辱華。瑞銀當時稱，對涉事經濟師觀點引發的任何誤解深表歉意，十
分重視事件並正在改善內部程序，避免類似情況再次發生，未來會繼續堅持努力拓展中國市場。
（ｃａ）（ｚｚ）
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