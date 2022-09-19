《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣上周逾兩年來首次「破７」，前交銀國際研究部主管、

現任對沖基金ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝發表報告稱，人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷

弱化。

洪灝在報告提到，中國經濟周期領先於全球經濟周期，而中國經濟很大程度上仍然具有強周

期的性質。作為這樣一個國家的貨幣，人民幣作為一個風險指標一直對於全球經濟和市場風險異

常敏感。例如人民幣即期匯率與金銅比這一傳統風險指標密切相關。一般而言，人民幣愈疲軟，

金銅比愈高，系統性風險水漲船高，風險偏好愈發走低。

洪灝說，人民幣匯率「破７」終於塵埃落定。人民幣弱勢趨勢很可能將持續一段時間，而全

球經濟周期將繼續放緩。如是，人民幣走弱暗示全球市場山雨欲來風滿樓之勢。雖然人民幣短期

內的超跌可能會引發技術性修復，但資產價格的最終調整已近在咫尺。



＊人幣弱勢一葉知秋，中美貨幣政策分歧＊



另外，洪灝指出，人民幣影子匯率預示美元強勢將持續，對應人民幣走軟。而雖然美國通脹

正在見頂，但很可能在高位持續更長更久。因此，美國聯儲局不太可能停止收緊貨幣政策。

洪灝指，雖然美國通脹正在見頂，但可能在高位持續更長更久，故美國聯儲局不太可能停止

收緊貨幣政策，同時中國經濟基本面的變化，也反應人民幣弱勢，隨中美貨幣政策取向漸行漸遠

，「美元強勢很可能會繼續高歌猛進」。

他強調，人民幣弱勢其實一葉知秋，反映中美央行之間的貨幣政策分歧，以及中國出口強勢

背景下外匯積累的下降。人民幣「破７」不必過慮，周期之力量使然。（ｃａ）

