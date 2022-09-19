《經濟通通訊社１９日專訊》從上海企事業單位環境信息公開平台獲悉，特斯拉上海超級工

廠（一期）第二階段的產線優化項目在９月１日竣工並開始調試，預計驗收期限為９月１日至

１１月３０日。

據了解，該項目投資總額高達１２億元人民幣，其中環保投資８５００萬元人民幣，佔比

７﹒０８％，實際動工時間為去年１２月２１日，預計竣工時間為今年４月，不過最終延至９月

才正式竣工。此次的產線優化項目是特斯拉在現有工廠內進行擴建，主要通過提高生產節拍來擴

大產能。



＊回應內地一線城市展廳關閉傳聞：銷售渠道正常拓展＊



此外，早前有外媒報道稱，特斯拉正在重新評估在中國市場銷售電動汽車的方式，考慮關閉

北京等一線城市的部分購物中心展廳，將更加重視成本較低且能夠提供維修服務的郊區門店。特

斯拉中國對此回應稱，國內銷售渠道依舊處於正常的拓展節奏當中，暫不知外媒的消息來源於何

處。

內媒報道，９月以來特斯拉仍在上海、西安等地的商超布局體驗中心；目前特斯拉在上海擁

有２６家體驗店，去年同期特斯拉在上海地區的門店數量為２１家。（ｃａ、ｄｗ）

