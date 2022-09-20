《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》企查查ＡＰＰ顯示，近日，榮湃半導體（

上海）有限公司發生工商變更，新增湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥）等多名股東。

資料顯示，榮湃半導體成立於２０１７年，經營範圍包含：半導體技術、計算機技術、網絡

技術領域內的技術開發等。據其官網，榮湃半導體專注於高性能模擬集成電路產品的研發與設計

，聚焦數字隔離器、驅動器、隔離放大器等產品系列。

