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AH股新聞

20/09/2022 10:30

《駐滬專電》小米投資榮湃半導體，後者主要研發數字隔離器等產品

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》企查查ＡＰＰ顯示，近日，榮湃半導體（
上海）有限公司發生工商變更，新增湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥）等多名股東。
　　資料顯示，榮湃半導體成立於２０１７年，經營範圍包含：半導體技術、計算機技術、網絡
技術領域內的技術開發等。據其官網，榮湃半導體專注於高性能模擬集成電路產品的研發與設計
，聚焦數字隔離器、驅動器、隔離放大器等產品系列。

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