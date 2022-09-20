《經濟通通訊社２０日專訊》曙光股份（滬：６００３０３）因實控人失聯收到上交所的監

管工作函。該公司１９日晚發公告稱，上交所接到舉報稱，曙光實際控制人張秀根已於８月１０

日因涉嫌詐騙罪被公安機關逮捕。鑒於上述事項對公司影響重大，上交所要求立即核實公司實際

控制人張秀根目前的具體情況，明確說明其是否已被公安機關逮捕，及時履行相應的信息披露義

務。

曙光隨後披露了公司控股股東華泰汽車對張秀根失聯問題的回函。華泰汽車表示，張秀根身

體不是太好，華泰汽車正在嘗試與家屬聯繫核實。不過，華泰汽車未就張秀根以上狀態提供任何

證據。曙光董事、監事及高級管理人員無法確認上述信息的真實性，曙光董事、張秀根之子張宏

亮表示有關張秀根的具體情況以華泰汽車的回函為準。曙光隨後又發公告稱，鑒於相關情況無法

核實，華泰汽車沒有提供相關證據，曙光將對實際控制人張秀根無法聯繫的具體情況進一步核實

，申請延期回復監管工作函不超過兩個交易日。



＊實控人失聯，股價大漲逾一倍＊



上市公司實控人失聯，業內鮮見。更離奇的是，在實控人失聯期間，曙光股價連續大漲。自

８月１２日起至９月１４日收市，累計漲幅達到１２４﹒９３％，其中１９個交易日漲停。

對此，上交所還在監管工作函中要求曙光自查股價連續上漲的原因。曙光股份相關負責人對

媒體表示，公司注意到近期市場上有一些關於小米（０１８１０）、贛鋒鋰業

（深：００２４６０）可能控股曙光的傳言，相關傳言均不屬實。經公司董事會確認，公司從未

與小米有過任何形式的接觸。關於贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０），目前雙方簽

署戰略合作協議是達成上下游供貨關係，而且曙光的鋰電合作夥伴包括寧德時代

（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）和桑頓等多家電池廠商，

建議市場不要過度解讀。公司不排除有機構游資借機炒作股價，並從中牟利的可能。

資料顯示，曙光主營業務包括輕型車業務、商用車業務和車橋等汽車零配件業務三大板塊。

張秀根是曙光的實際控制人，同時也是華泰汽車的實際控制人，持有華泰汽車９９％股權。

（ｌｃ）

