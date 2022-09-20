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AH股新聞

20/09/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５５億元，買騰訊沽新東方在綫

　　《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指高開１３４點，報１８７００點。最高升２９５點報
１８８６１點，最低升１１９點報１８６８５點。恒指收報１８７８１點，升２１５點或
１﹒１６％。
　　北水全日淨流入１７﹒５５億元，上日淨流出１２﹒０４億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣
出最多的依次是新東方在綫（０１７９７）、舜宇光學科技（０２３８２）、工商銀行
（０１３９８）。
　　主板成交７３０﹒１２億元減少１９﹒８％。其中港股通成交１５３億元，佔總成交２１％

　
＊《幻塔》８月海外收入突破４４００萬美元＊
　
　　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ商店情報平台數據顯示，８月米哈游《原神》海外收入維持穩定
，蟬聯出海手遊收入榜冠軍。
　　值得關注的是，由騰訊和完美世界（深：００２６２４）聯合推出的輕科幻開放世界冒險手
遊《幻塔》，於８月１１日正式登陸海外市場。自上線以來該遊戲收入迅速攀升，８月海外收入
突破４４００萬美元，躋身出海手遊收入榜第５名，並問鼎本期收入增長榜，其中日本市場貢獻
了約４２％的海外收入。
　　騰訊控股升１﹒５２％報２９３﹒４元，北水淨買入４﹒６億元；比亞迪股份升２﹒８７％
報２２２元，北水淨買入１﹒４億元；中國海洋石油升０﹒８％報１０﹒０８元，北水淨買入
１﹒３億元。
　　新東方在綫跌２﹒２９％報２７﹒７５元，北水淨賣出１﹒３億元；舜宇光學科技跌
１﹒９％報９５﹒６５元，北水淨賣出１﹒２億元；工商銀行跌０﹒２６％報３﹒８８元，北水
淨賣出１﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒６３
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　１﹒３８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒３２
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒９９
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－１﹒２７
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒２０
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒１４
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒５７
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　－０﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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