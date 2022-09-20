《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，８月移
動用戶數達３﹒８８億戶，當月淨增１９０萬戶，今年累計淨增１５５７萬戶。
其中，５Ｇ套餐用戶數達２﹒４４億戶，當月淨增６２７萬戶，今年累計淨增５５８０萬戶
。有線寬帶用戶數達１﹒７７億戶，當月淨增９３萬戶，今年累計淨增７３６萬戶。固定電話用
戶數為１﹒０６億戶，當月淨減２２萬戶，今年累計淨減１０５萬戶。（ｈｙ）
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20/09/2022 17:49
中電信（７２８）８月移動用戶淨增１９０萬，５Ｇ用戶增６２７萬
《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，８月移
動用戶數達３﹒８８億戶，當月淨增１９０萬戶，今年累計淨增１５５７萬戶。
其中，５Ｇ套餐用戶數達２﹒４４億戶，當月淨增６２７萬戶，今年累計淨增５５８０萬戶
。有線寬帶用戶數達１﹒７７億戶，當月淨增９３萬戶，今年累計淨增７３６萬戶。固定電話用
戶數為１﹒０６億戶，當月淨減２２萬戶，今年累計淨減１０５萬戶。（ｈｙ）
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