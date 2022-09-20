《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向第七屆中國－亞歐博覽會致賀信

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國家主席習近平１９日向第七屆中國－亞歐博覽會致賀信。習近平指出，近年來，中國新疆充分

發揮區位優勢，積極推進絲綢之路經濟帶核心區建設，促進中國和亞歐地區國家互聯互通、互利

合作、共同發展，取得積極成效。



習近平向產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇致賀信

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國家主席習近平１９日向產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇致賀信。習近平指出，中國堅定不移

維護產業鏈供應鏈的公共產品屬性，保障本國產業鏈供應鏈安全穩定，以實際行動深化產業鏈供

應鏈國際合作。



著力穩經濟，一攬子政策加快落地

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發改委新聞發言人孟瑋１９日表示，發改委正加快研究推動出台政策舉措促進消費加快復甦；將

著力用好政策性開發性金融工具，推動項目盡快開工建設；進一步研究完善新能源汽車政策體系

，營造有利於新能源汽車發展政策環境。





《上海證券報》



下半年中國外貿增長韌性足

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近期，浙江、山東、福建、廣東等外貿大省的進出口表現可圈可點。面對未來的挑戰，各地又出

台了一系列穩外貿政策。專家分析稱，中國外貿增長有望在下半年保持韌性。



中國經濟總體延續恢復發展態勢

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發改委新聞發言人孟瑋１９日表示，８月份經濟數據顯示，中國經濟總體延續恢復發展態勢。主

要指標呈現積極變化，但經濟恢復基礎仍不牢固，正處於經濟恢復緊要關口。



四地數字人民幣試點將適時逐步擴圍至全省

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人行副行長範一飛１９日在「第二屆長三角數字金融產業創新周開幕式」上表示，未來將適時推

動深圳、蘇州、雄安、成都四地的試點範圍擴圍，逐步擴大至全省。





《證券時報》



滬深兩市３隻ＥＴＦ期權產品平穩上市

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昨日，上交所中證５００ＥＴＦ期權和深交所創業板ＥＴＦ期權、中證５００ＥＴＦ期權平穩上

市交易。上市首日市場運行平穩順暢，投資交易理性有序。



前８個月中國吸收外資同比增長１６﹒４％

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商務部１９日公布數據顯示，１－８月，全國實際使用外資金額８９２７﹒４億元人民幣，按可

比口徑同比增長１６﹒４％。



引入做市商，強化科創板價值發現功能

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近日，科創板首批８家做市商確定，作為科創板建設中的重要交易制度安排，做市商機制的引入

有助於提升科創板股票流動性，強化科創板的價值發現功能，從而引導資金更好地服務於高技術

企業，促進國家科技產業發展。（ｌｃ）

