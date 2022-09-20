《神州經脈》滬深股市連跌四日後終迎來反彈，滬綜指今早高開０﹒３９％後維持漲勢，盤

中鋰礦、電池股狂飆，帶動滬綜指一度高見３１４０點，惟升勢力度不足，滬深市午後升幅再度

收窄，最終全日收升０﹒２２％，報３１２２﹒４１點；深成指全日收升０﹒６９％；創業板指

數升０﹒７％。

兩市成交亦再縮減，全日成交６５１０億元人民幣，按日減２﹒１％，為２０２０年１０月

２７日以來近兩年最低；外資從陸股通淨流出５﹒２億元人民幣。

人民銀行將９月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別維持在３﹒６５％和

４﹒３％不變，基本符合市場預期。分析認為，從趨勢來看，ＬＰＲ利率仍有調降空間。在經歷

二季度的大幅下調後，多地房貸利率已降至五年期ＬＰＲ報價決定的最低值附近。接下來為推動

房貸利率進一步下行，需要五年期ＬＰＲ報價先行下調。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 結束中亞之行後，中國國務委員兼外長王毅轉赴美國。據中國外交部公布，王毅於當地時

間周一（１９日）在紐約會見美國前國務卿基辛格，祝賀其將迎來百歲誕辰。王毅表示，中國對

美政策保持連續性和穩定性，但美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑

戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷史，也不尊重自己。中

美之間爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。美方應回歸理性務實的對華政策，

回歸中美三個聯合公報的正軌，維護好中美關係的政治基礎。毅又強調，當務之急是妥善管控台

灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。佩洛西眾議長竄訪台灣地區、美參議院審議《台灣

政策法案》、有關協防台灣的言論，都嚴重挑戰中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基

礎。他重申，實現和平統一是大陸方面最大願望，也將為此盡最大努力。但必須看到，台獨越猖

獗，和平解決台灣問題的可能性就越消減。



２﹒ 國務院總理李克強１９日下午在中南海紫光閣應約同越南總理範明政通電話。李克強指出

，當前世界經濟復甦乏力，各種不確定性和複雜因素交織。受超預期因素衝擊，中國經濟正頂住

下行壓力，著力穩就業、穩物價，保持運行在合理區間，總體呈恢復態勢。李克強表示，中方願

同越方加強各層級交往，深化各領域務實合作。中方樂見越南經濟穩健增長，這也有利於東亞產

業鏈供應鏈穩定。中方願同越方發揮產業互補優勢，拓展經貿合作，確保邊境口岸通關暢通，擴

大進口適銷對路的越南優質農產品，在做好防疫工作前提下歡迎越南留學生「願返盡返」，增加

兩國直航航班。李克強強調，南海和平穩定符合各方共同利益。中方願同東盟國家以《南海各方

行為宣言》簽署２０周年為契機，力爭早日達成「南海行為準則」，發揮各方智慧，著眼大局，

推進合作，管控分歧，把南海建設成為和平、友誼、合作之海。



３﹒ 海關總署今日公布的數據顯示，８月中國從俄羅斯的煤炭進口量上升至８５４萬噸，高於

之前７月份的峰值７４２萬噸，比去年同期高出５７％。該月數字是２０１７年開始進行可比統

計以來的最高值，即創下至少五年來最高，因為電力公司尋求海外供應以滿足極端高溫天氣下飆

升的需求。中國８月從俄羅斯進口的原油較上年同期激增２８％，總量為８３４﹒２萬噸，包括

通過東西伯利亞太平洋管道泵送的供應，以及來自俄羅斯歐洲和遠東港口的海運原油。８月總量

相當於１９６萬桶╱日，略低於５月創紀錄的近２００萬桶╱日。儘管如此，上個月來自沙特的

進口量仍反彈至８４７﹒５萬噸，或１９９萬桶╱日，同比增長５％。以年初至今來算，沙特仍

然是最大的供應國，１月至８月石油出貨量為５８３１萬噸，同比下降０﹒３％；俄羅斯為

５５７９萬噸，同比增長７﹒３％。海關總署亦公布，中國８月從俄羅斯進口６７﹒１萬噸

ＬＮＧ，較上年同期增長３６﹒７％，較７月增長６３﹒８％，升至近兩年高位。



４﹒ 由復星國際（００６５６）全資控股的復星高科發布關於債券交易價格異常波動的自查公

告，稱截至２０２２年６月３０日，公司總資產規模４２６６﹒６２億元，淨資產規模

１４７４﹒２９億元；今年１－６月，公司實現營業收入５３６﹒２５億元，實現淨利潤

４９﹒８８億元。截至目前，公司的債務均如期償付，未來一年內到期的債務已有明確償債安排

，不存在償付風險。復星高科強調，公司近期的減持和出售是公司堅持投退平衡的財務戰略的延

續，動態梳理和優化資產組合是公司持之以恒的工作，並非僅為了應對目前的市場環境而為之。

複雜的外部環境加大了輿論對公司資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而

忽視了公司資產優化的大原則，即長期動態優化。新華保險（０１３３６）

（滬：６０１３３６）公布，近日收到股東復星國際通知，在本月１５日，通過大宗交易方式減

持該集團約２６１５﹒９５萬股Ｈ股，約佔總股份約０﹒８３８６％。豫園股份

（滬：６００６５５）亦公布，控股股東復星高科技減持公司股份３８９２﹒６萬股，佔公司總

股本的１％，套現約２﹒９５億元。



５﹒ 內地多地調整樓策，有地方降首付比例救市。市場傳河南鄭州限購區內二套房貸款首付比

例由６０％降至４０％。內媒隨後引述交通銀行、招商銀行、中原銀行等銀行稱該消息屬實，「

剛剛調整，開始執行鄭州限購區內二套房貸款首付比例最低４０％的標準，新房和二手房一致。

」報道並指，有銀行稱尚未收到相關通知，目前仍執行６０％的標準。還有銀行則表示，聽說這

項政策，應該近期會落地執行。上海近日推出今年第五批次集中供應樓盤，涉及３２個項目

９０９３套房源，備案均價每平方米５﹒３４萬元。上海中原地產數據顯示，上周（９月１２日

－１８日）上海新房成交面積２３﹒９３萬平方米，環比增加１１﹒７９％。成交產品中，大量

中低價位產品佔據主力，因此成交均價跌至每平方米５﹒２３萬元人民幣，環比下跌２﹒２４％

，並且已經連續３周下跌。此外，貝殼研究院公布，２０２２年９月，貝殼研究院監測的１０３

個重點城市主流首套房貸利率為４﹒１５％，二套利率為４﹒９１％，分別較上月回落１７個、

１５個基點。截止到９月１９日，已有８６城房貸主流利率低至首套４﹒１％，二套４﹒９％的

下限水平。



６﹒ 內地昨日（１９日）新增本土陽性繼續回落至６２９宗。上海衛健委通報，昨日上海新增

本土無症狀感染者１例，在隔離管控中發現。上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布

消息，將在在機場、火車站、跨省高速公路服務區、收費站等「入城口」增設核酸採樣點，方便

來滬返滬人員及時進行核酸檢測。「入城口」設置場所碼或數字哨兵，實現來滬返滬人員「應掃

盡掃」等。對在機場、火車站、公路道口查驗中發現的紅碼人員，以及主動申報７天內有高中風

險區、實施靜態管理措施區域、重點關注區域中部分區域旅居史等的人員，由屬地防控部門閉環

處置。對非紅、黃碼的其他人員，倡導其抵滬後２４小時內進行１次核酸檢測。在抵滬後４８小

時內未完成１次核酸檢測的，隨申碼將有提示信息，暫緩展碼，檢測到核酸記錄後盡快解除暫緩

展碼。此外，針對貴州１８日凌晨發生重大交通事故，貴陽市３名負責幹部被停職檢查，他們包

括雲岩區委書記朱剛，雲岩隔離轉運工作專班組長宋成強，市公安局雲岩分局政委肖凌雲。



７﹒ 美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（２２日）宣布最新利率決策。

市場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。美匯指數周一（１９日）紐約盤中再破

１１０關口，尾盤報１０９﹒５５。美匯年內已升１５％，有望創３８年來最佳年度表現。人民

幣中間價三連貶刷逾２５個月低，即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２１點子，全日漲４８點，收報

７﹒０１３１，止步五連貶，暫時脫離逾２６個月低位。交易員稱，美聯儲即將再度大幅加息，

美債收益率進一步攀升，短期美元強勢料繼續施壓人民幣。瑞銀中國首席經濟學家汪濤在最新報

告中稱，預計人民幣兌美元在２０２２年底貶值到７﹒１５左右，但人行不會將人民幣貶值作為

穩增長的工具，預計２０２３年人民幣有望小幅回升至７左右。報告稱，中國仍有必要維持寬鬆

的貨幣政策，未來幾個月中美利差可能進一步擴大。此外，中國出口同比增速已經放緩，預計將

會進一步走弱，可能導致未來幾個月貿易順差收窄。（ｗｌ）

