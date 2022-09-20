《經濟通通訊社２０日專訊》順豐控股（深：００２３５２）最新公布８月營收
２１８﹒８８億元（人民幣．下同），同比增４６﹒２３％，主要收益於國際及供應鏈業務營收
同比增逾三倍，而速運業務亦好過行業水平。
其中速運業務營收１４７億元，同比增長１０﹒４７％，保持兩位數增長；業務量９﹒４２
億票，同比增長９﹒１５％；單票收入達１５﹒６１元，同比增長１﹒２３％。速運業務板塊量
件和營收增長幅度均超過行業均值。
受益於併表嘉里物流，在供應鏈及國際業務板塊，順豐控股延續高增長，８月供應鏈及國際
業務實現營業收入７１﹒８８億元，同比增長３３２﹒７５％。
＊頭部企業在營業收入同比均增，業務量僅韻達無轉正＊
其他頭部快遞企業圓通（滬：６００２３３）、申通（深：００２４６８）及韻達
（深：００２１２０）亦同一時間發布８月份快遞服務經營數據。申通快遞８月快遞服務業務收
入２９﹒６２億元，同比增長６６﹒３６％；快遞服務單票收入２﹒４２元，同比增長
２４﹒１０％。
圓通速遞８月公司快遞產品收入３８﹒３億元，同比增長３０﹒４４％；業務完成量為
１５﹒２億票，同比增長１０﹒１４％；快遞產品單票收入為２﹒５２元，同比增長
１８﹒４３％。
韻達股份快遞業務收入則同比增長２４﹒８１％，至３９﹒０４億元，但業務量增速上尚未
轉正，８月完成業務量１４﹒８８億票，同比下降２﹒４３％。不過快遞服務單票收入達
２﹒６２元，同比增長２７﹒８％。
Ａ股快遞股表現分化，順豐控股Ａ股目前微升０﹒２％，報４８﹒７元；申通快遞升
１﹒８％，報１１﹒７元；圓通速遞跌１﹒６％，報２１﹒２元；韻達股份跌２﹒７％，報
１７﹒６元。（ｄｗ）
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