《經濟通通訊社２０日專訊》順豐控股（深：００２３５２）最新公布８月營收

２１８﹒８８億元（人民幣．下同），同比增４６﹒２３％，主要收益於國際及供應鏈業務營收

同比增逾三倍，而速運業務亦好過行業水平。

其中速運業務營收１４７億元，同比增長１０﹒４７％，保持兩位數增長；業務量９﹒４２

億票，同比增長９﹒１５％；單票收入達１５﹒６１元，同比增長１﹒２３％。速運業務板塊量

件和營收增長幅度均超過行業均值。

受益於併表嘉里物流，在供應鏈及國際業務板塊，順豐控股延續高增長，８月供應鏈及國際

業務實現營業收入７１﹒８８億元，同比增長３３２﹒７５％。



＊頭部企業在營業收入同比均增，業務量僅韻達無轉正＊



其他頭部快遞企業圓通（滬：６００２３３）、申通（深：００２４６８）及韻達

（深：００２１２０）亦同一時間發布８月份快遞服務經營數據。申通快遞８月快遞服務業務收

入２９﹒６２億元，同比增長６６﹒３６％；快遞服務單票收入２﹒４２元，同比增長

２４﹒１０％。

圓通速遞８月公司快遞產品收入３８﹒３億元，同比增長３０﹒４４％；業務完成量為

１５﹒２億票，同比增長１０﹒１４％；快遞產品單票收入為２﹒５２元，同比增長

１８﹒４３％。

韻達股份快遞業務收入則同比增長２４﹒８１％，至３９﹒０４億元，但業務量增速上尚未

轉正，８月完成業務量１４﹒８８億票，同比下降２﹒４３％。不過快遞服務單票收入達

２﹒６２元，同比增長２７﹒８％。

Ａ股快遞股表現分化，順豐控股Ａ股目前微升０﹒２％，報４８﹒７元；申通快遞升

１﹒８％，報１１﹒７元；圓通速遞跌１﹒６％，報２１﹒２元；韻達股份跌２﹒７％，報

１７﹒６元。（ｄｗ）

