《經濟通通訊社２０日專訊》內地醫療器械公司魚躍醫療（深：００２２２３）最新表示，

獲得騰訊（００７００）對旗下急救業務主體訊捷醫療２﹒９億元（人民幣．下同）的戰略投資

。

Ａ股魚躍醫療高開後升幅收窄，目前微升０﹒６７％，報２７﹒２３元。

魚躍醫療公告稱，基於公司全資子公司訊捷醫療的經營發展需要，擬以增資擴股的方式引進

戰略投資者深圳市社創向善科技有限合夥企業（有限合夥），該企業為騰訊投資成立。

騰訊將以現金出資２﹒９１億元認購訊捷醫療新增註冊資本，其中３６３３﹒５４萬元計入

訊捷醫療註冊資本，２﹒５４億元計入訊捷醫療資本公積。魚躍醫療放棄本次增資的優先認繳權

。本次增資完成後，訊捷醫療註冊資本由１﹒５億元增加至１﹒８６億元。魚躍醫療持股

７２﹒４５％，騰訊持股１９﹒５％。

魚躍醫療表示，本次增資引進戰略投資者，一方面能夠優化訊捷醫療股權結構，為其生產、

研發與經營提供資金支持；另一方面能夠充分結合公司自身及戰略投資者資源優勢，提高資產運

營效率，並進一步推動公司急救板塊業務的拓展。（ｄｗ）

