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AH股新聞

20/09/2022 09:04

《打擊貪腐》航運融資領域持續反腐，中信租賃等多家金融高管受查

　　《經濟通通訊社２０日專訊》近年來，隨著航運造船業復甦，船舶融資租賃業務規模迅速擴
張。然而，這類業務大多通過在境外離岸市場設立特殊目的公司（ＳＰＶ）來進行，風控和監管
難度大，今年以來不斷爆出腐敗案件，包括工銀租賃航運金融事業部董事總經理揚長昆、交銀金
融租賃航運業務總監方修志、民生租賃船舶租賃事業部副總裁範棋泳等多位金融機構船舶融資部
門的高管已被帶走調查。
　　據《財新網》引述消息指，航運融資領域反腐的最新進展是，中信金融租賃有限公司董事總
經理、船舶業務部負責人郭芳萌近日被有關部門帶走調查。
　　報道指，郭芳萌加入中信租賃的時間並不長，之前長期在工商銀行旗下的工銀租賃任職，離
職前已升任航運金融事業部執行總經理。２０２１年中，郭芳萌離開工銀租賃，加入了中信租賃
，幫助後者開拓船舶金融業務。而在郭芳萌加入前，中信租賃從未涉足船舶領域。
　　今年８月底，中信租賃剛在大連船舶重工集團下單建造５艘６﹒５萬載重噸散貨船，該筆訂
單是中信租賃在３月底與大連船舶重工集團簽訂１０艘同類船型訂單的後續跟單。據知情人士透
露，這兩筆訂單總金額約為５億美元（約合３５億元人民幣），均為郭芳萌推動，是中信租賃首
次以經營性租賃模式訂造新船。
　　上述提到的航運金融領域腐敗案件的具體情況還有待相關部門公布。（ｌｃ）

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