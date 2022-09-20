《經濟通通訊社２０日專訊》三安光電（滬：６００７０３）Ａ股今日收跌７﹒０５％，有

傳聞指有相關人士中午在辦公室被帶走。隨後三安光電工作人員回應內媒稱，該傳聞為假消息。

三安光電投資者關係部門相關人士回應表示，公司生產經營一切正常，股市方面的波動，具

體原因在了解當中。對於董事任凱接受有關部門調查，該人士稱，該董事因接受調查，所以大基

金換了一個人過來，相關信息已公告。



＊前董事任凱捲入大基金反腐風波＊



三安光電早前捲入國家大基金反腐風波中，公司公告指，公司董事任凱涉嫌嚴重違紀違法，

目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。任凱

在受查前同時為國家芯片大基金管理人華芯投資副總裁。

早前有報道指，國家大基金２０１６年與三安光電、晉江安瀛投資合夥企業成立了安芯投資

，旗下管理的安芯基金目標規模為５００億元人民幣，首期規模７５﹒１億元人民幣。任凱自

２０１６年５月出任安芯投資董事長，至２０２１年９月卸任。而任凱在三安光電的董事任期至

２０２３年７月。

受查前任凱在多家上市公司任職，除三安光電之外，長電科技（滬：６００５８４）、中芯

國際（００９８１） （滬：６８８９８１）也已公告了類似內容。（ｄｗ）

