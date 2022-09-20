《經濟通通訊社２０日專訊》由復星國際（００６５６）全資控股的復星高科，針對近期網

傳北京市國資委信息搜集事項、監管部門摸底事項、「某銀行專家訪談紀要」事項、公司的資產

處置事項等情況發布澄清公告稱，公司經了解，獲悉北京市國資委相關通知是北京市國資委系統

的一項常態化常規性的日常信息搜集工作。同時，與公司合作的多家商業銀行從未收到銀保監要

求摸底公司財務敞口的相關通知。９月１６日，網絡流傳涉及公司的文檔「某銀行專家訪談紀要

」，其內容不實。

復星高科強調，公司近期的減持和出售是公司堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和

優化資產組合是公司持之以恒的工作，並非僅為了應對目前的市場環境而為之。複雜的外部環境

加大了輿論對公司資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了公司資產

優化的大原則，即長期動態優化。

復星高科同時發布關於債券交易價格異常波動的自查公告，稱截至２０２２年６月３０日，

公司總資產規模４２６６﹒６２億元（人民幣．下同），淨資產規模１４７４﹒２９億元；今年

１－６月，公司實現營業收入５３６﹒２５億元，實現淨利潤４９﹒８８億元。截至目前，公司

的債務均如期償付，未來一年內到期的債務已有明確償債安排，不存在償付風險。（ｗｌ）

