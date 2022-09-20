《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市昨日（１９日）收跌０﹒３５％創四個月新低，今早

全線反彈，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３９％，報３１２７﹒８４點，深綜指高開

０﹒５８％，報２００１﹒８６點。煤炭、有色、鋰礦、電池概念股造好，旅遊、白酒股走低。

人民銀行公布，將９月一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別維持在

３﹒６５％和４﹒３％不變。人行上周續做中期借貸便利（ＭＬＦ）利率持平，令市場對本月貸

款市場報價利率（ＬＰＲ）持平預期仍佔主流。不過基於房地產行業偏弱現狀，仍有逾兩成《路

透》調查受訪者預計五年期將錄５基點降幅。

美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（２２日）宣布最新利率決策。市

場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今

報６﹒９４６８，較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創２０２０年８月１２日以來逾２５個

月新低。

國務院總理李克強１９日下午在中南海紫光閣應約同越南總理範明政通電話。李克強指出，

當前世界經濟復甦乏力，各種不確定性和複雜因素交織。受超預期因素衝擊，中國經濟正頂住下

行壓力，著力穩就業、穩物價，保持運行在合理區間，總體呈恢復態勢。

人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，今日開展２６０億元（人民幣．下同）７天期和

１４天期逆回購操作，其中，２４０億元１４天期逆回購，中標利率持平為２﹒１５％，２０億

元７天期逆回購，中標利率持平２％。今日有２０億元逆回購到期，即淨投放２４０億元。

（ｊｔ）

