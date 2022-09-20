《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市連跌四日後迎來反彈，滬綜指今早高開０﹒３９％後
維持漲勢，盤中鋰礦、電池股狂飆，帶動滬綜指一度高見３１４０點，半日收升０﹒４６％，報
３１２９﹒８７點；深成指大幅走高，半日升０﹒８７％；創業板指數升１﹒０５％。惟兩市交
投淡靜，半日成交４２１３億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減３﹒３％。
美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（２２日）宣布最新利率決策。市
場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今
報６﹒９４６８，較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創２０２０年８月１２日以來逾２５個
月新低。
＊五年期ＬＰＲ未再降，地產股偏弱＊
人行將９月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別維持在３﹒６５％和４﹒３％
不變，基本符合市場預期。不過，基於房地產行業偏弱現狀，早前仍有逾兩成《路透》調查受訪
者預計五年期將錄５基點降幅。樓市未能獲得進一步寬鬆支持，部分地產股走弱，金地集團
（滬：６００３８３）挫４﹒６％，中交地產（深：０００７３６）跌３﹒９％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌３﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）走低４﹒５％。亦有部分地
產股強勢拉升，新華聯（深：０００６２０）漲停，美好置業（深：０００６６７）升２﹒６％
，宋都發展（滬：６０００７７）揚逾２％。
銀行股走勢偏軟，招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒３％，興業銀行
（滬：６０１１６６）跌０﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒７％，光大銀行
（滬：６０１８１８）滑０﹒７％，中信銀行（滬：６０１９９８）跌０﹒４％，農業銀行
（滬：６０１２８８）跌０﹒４％，浦發銀行（滬：６０００００）微跌０﹒３％。
＊鋰價破高位，天齊鋰業飆近９％領漲＊
鋰價飆升勢不可擋，電池級碳酸鋰達５３萬元╱噸報價，續創新高點。國泰君安看好鋰價全
年高位持續性，建議增持天齊鋰業（深：００２４６６）等股。天齊鋰業半日飆８﹒９％，報
１１４﹒８８元。其他鋰礦股同造好，其中永興材料（深：００２７５６）漲近８％，盛新鋰能
（深：００２２４０）走高６﹒３％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）抽升４﹒１％，華友鈷業
（滬：６０３７９９）升３﹒３％，億緯鋰能（深：３０００１４）升１﹒７％。
內媒引述專家指出，隨疫情防控有效性科學性提升，民眾預防性儲蓄的預期會下降，預料秋
季為鼓勵消費最好時機。多地區多部門近期密集出台新一輪穩增長、促消費政策，預期後續消費
潛力將不斷釋放。零售消費股連續兩日走強，人人樂（深：００２３３６）、新華百貨
（滬：６００７８５）漲停。友好集團（滬：６００７７８）飆６﹒３％，國光連鎖
（滬：６０５１８８）升４﹒１％，中央商場（滬：６００２８０）升６﹒５％。（ｊｔ）
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