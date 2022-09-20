《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市連跌四日後迎來反彈，滬綜指今早高開０﹒３９％後

維持漲勢，盤中鋰礦、電池股狂飆，帶動滬綜指一度高見３１４０點，半日收升０﹒４６％，報

３１２９﹒８７點；深成指大幅走高，半日升０﹒８７％；創業板指數升１﹒０５％。惟兩市交

投淡靜，半日成交４２１３億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減３﹒３％。

美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（２２日）宣布最新利率決策。市

場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今

報６﹒９４６８，較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創２０２０年８月１２日以來逾２５個

月新低。



＊五年期ＬＰＲ未再降，地產股偏弱＊



人行將９月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別維持在３﹒６５％和４﹒３％

不變，基本符合市場預期。不過，基於房地產行業偏弱現狀，早前仍有逾兩成《路透》調查受訪

者預計五年期將錄５基點降幅。樓市未能獲得進一步寬鬆支持，部分地產股走弱，金地集團

（滬：６００３８３）挫４﹒６％，中交地產（深：０００７３６）跌３﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌３﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）走低４﹒５％。亦有部分地

產股強勢拉升，新華聯（深：０００６２０）漲停，美好置業（深：０００６６７）升２﹒６％

，宋都發展（滬：６０００７７）揚逾２％。

銀行股走勢偏軟，招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒３％，興業銀行

（滬：６０１１６６）跌０﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒７％，光大銀行

（滬：６０１８１８）滑０﹒７％，中信銀行（滬：６０１９９８）跌０﹒４％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌０﹒４％，浦發銀行（滬：６０００００）微跌０﹒３％。



＊鋰價破高位，天齊鋰業飆近９％領漲＊



鋰價飆升勢不可擋，電池級碳酸鋰達５３萬元╱噸報價，續創新高點。國泰君安看好鋰價全

年高位持續性，建議增持天齊鋰業（深：００２４６６）等股。天齊鋰業半日飆８﹒９％，報

１１４﹒８８元。其他鋰礦股同造好，其中永興材料（深：００２７５６）漲近８％，盛新鋰能

（深：００２２４０）走高６﹒３％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）抽升４﹒１％，華友鈷業

（滬：６０３７９９）升３﹒３％，億緯鋰能（深：３０００１４）升１﹒７％。

內媒引述專家指出，隨疫情防控有效性科學性提升，民眾預防性儲蓄的預期會下降，預料秋

季為鼓勵消費最好時機。多地區多部門近期密集出台新一輪穩增長、促消費政策，預期後續消費

潛力將不斷釋放。零售消費股連續兩日走強，人人樂（深：００２３３６）、新華百貨

（滬：６００７８５）漲停。友好集團（滬：６００７７８）飆６﹒３％，國光連鎖

（滬：６０５１８８）升４﹒１％，中央商場（滬：６００２８０）升６﹒５％。（ｊｔ）

