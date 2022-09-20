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AH股新聞

20/09/2022 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２２％，惟成交再縮創近兩年新低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市連跌四日後終迎來反彈，滬綜指今早高開０﹒３９％
後維持漲勢，盤中鋰礦、電池股狂飆，帶動滬綜指一度高見３１４０點，惟升勢力度不足，滬深
市午後升幅再度收窄，最終全日收升０﹒２２％，報３１２２﹒４１點；深成指全日收升
０﹒６９％；創業板指數升０﹒７％。
　　兩市成交亦再縮減，全日成交６５１０億元人民幣，按日減２﹒１％，為２０２０年１０月
２７日以來近兩年最低；外資從陸股通淨流出５﹒２億元人民幣。
　　人民銀行將９月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別維持在３﹒６５％和
４﹒３％不變，基本符合市場預期。分析認為，從趨勢來看，ＬＰＲ利率仍有調降空間。在經歷
二季度的大幅下調後，多地房貸利率已降至五年期ＬＰＲ報價決定的最低值附近。接下來為推動
房貸利率進一步下行，需要五年期ＬＰＲ報價先行下調。
　
＊大行唱好汽車相關產業，納電池股獲力撐＊
　
　　近期碳酸鋰價格在中國創下了每噸５００５００元人民幣的新紀錄。交銀國際發出研究報告
稱，汽車相關產業未來幾年將高速發展，居高不下的電池材料價格將促進新一代材料革新，且認
為寧德時代（深：３００７５０）的技術革新可能會給乘用車換電模式帶來更多機會。
　　寧德時代全日升１﹒８％，報４２１﹒０１元；其他納電池概念股齊走高，派能科技
（滬：６８８０６３）急升５﹒４％，天賜材料（深：００２７０９）升２﹒３％，欣旺達
（深：３００２０７）升２﹒３％，華陽股份（滬：６００３４８）升１﹒９％，格林美
（深：００２３４０）升１﹒７％，三峽能源（滬：６００９０５）升０﹒９％。
　　海關總署今日公布的數據顯示，８月中國從俄羅斯的煤炭進口量上升至８５４萬噸，高於之
前７月份的峰值７４２萬噸，比去年同期高出５７％。該月數字是２０１７年開始進行可比統計
以來的最高值，即創下至少五年來最高，因為電力公司尋求海外供應以滿足極端高溫天氣下飆升
的需求。煤炭股全日造好，山西焦煤（深：０００９８３）漲３﹒２％，潞安環能
（滬：６０１６９９）升２﹒８％，華陽股份（滬：６００３４８）升１﹒９％，中煤能源
（滬：６０１８９８）升１﹒２％，美錦能源（深：０００７２３）升１﹒２％。
　
＊五年期ＬＰＲ未再降，地產、金融股連環跌＊
　
　　９月ＬＰＲ按兵不動，但基於房地產行業偏弱現狀，早前仍有逾兩成《路透》調查受訪者預
計五年期將錄５基點降幅。樓市未能獲得進一步寬鬆支持，部分地產股走弱，金地集團
（滬：６００３８３）挫４﹒５％，中交地產（深：０００７３６）跌４﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌３﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）走低４﹒３％。亦有部分地
產股強勢拉升，新華聯（深：０００６２０）漲停，美好置業（深：０００６６７）升２﹒６％

　　金融股全線走軟，保險方面，中國人壽（滬：６０１６２８）挫３﹒３％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌１﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒６％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌１﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）微跌１﹒４％；銀行方面，
招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒６％，興業銀行（滬：６０１１６６）跌１﹒５％，農行
（滬：６０１２８８）滑１﹒１％，中行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，工行
（滬：６０１３９８）跌０﹒２％。（ｊｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９３２﹒８４　　＋０﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１２２﹒４１　　＋０﹒２２　　　　２６８６﹒００　　
　　深證綜合指數　　２０１１﹒６６　　＋１﹒０７　　　　３８２６﹒００　　
　　上證Ｂ股指數　　　３０９﹒２０　　＋０﹒６９　　　　　１﹒５３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１８８﹒６８　　＋０﹒２９　　　　９２３４﹒００　　
　　上證１８０指數　８３４６﹒９７　　＋０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５７２１﹒７７　　＋０﹒５１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１２８３﹒９２　＋０﹒６９　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２２８４﹒６１　　＋１﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２３６６﹒９０　　＋０﹒７０　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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