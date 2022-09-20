《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市連跌四日後終迎來反彈，滬綜指今早高開０﹒３９％

後維持漲勢，盤中鋰礦、電池股狂飆，帶動滬綜指一度高見３１４０點，惟升勢力度不足，滬深

市午後升幅再度收窄，最終全日收升０﹒２２％，報３１２２﹒４１點；深成指全日收升

０﹒６９％；創業板指數升０﹒７％。

兩市成交亦再縮減，全日成交６５１０億元人民幣，按日減２﹒１％，為２０２０年１０月

２７日以來近兩年最低；外資從陸股通淨流出５﹒２億元人民幣。

人民銀行將９月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別維持在３﹒６５％和

４﹒３％不變，基本符合市場預期。分析認為，從趨勢來看，ＬＰＲ利率仍有調降空間。在經歷

二季度的大幅下調後，多地房貸利率已降至五年期ＬＰＲ報價決定的最低值附近。接下來為推動

房貸利率進一步下行，需要五年期ＬＰＲ報價先行下調。



＊大行唱好汽車相關產業，納電池股獲力撐＊



近期碳酸鋰價格在中國創下了每噸５００５００元人民幣的新紀錄。交銀國際發出研究報告

稱，汽車相關產業未來幾年將高速發展，居高不下的電池材料價格將促進新一代材料革新，且認

為寧德時代（深：３００７５０）的技術革新可能會給乘用車換電模式帶來更多機會。

寧德時代全日升１﹒８％，報４２１﹒０１元；其他納電池概念股齊走高，派能科技

（滬：６８８０６３）急升５﹒４％，天賜材料（深：００２７０９）升２﹒３％，欣旺達

（深：３００２０７）升２﹒３％，華陽股份（滬：６００３４８）升１﹒９％，格林美

（深：００２３４０）升１﹒７％，三峽能源（滬：６００９０５）升０﹒９％。

海關總署今日公布的數據顯示，８月中國從俄羅斯的煤炭進口量上升至８５４萬噸，高於之

前７月份的峰值７４２萬噸，比去年同期高出５７％。該月數字是２０１７年開始進行可比統計

以來的最高值，即創下至少五年來最高，因為電力公司尋求海外供應以滿足極端高溫天氣下飆升

的需求。煤炭股全日造好，山西焦煤（深：０００９８３）漲３﹒２％，潞安環能

（滬：６０１６９９）升２﹒８％，華陽股份（滬：６００３４８）升１﹒９％，中煤能源

（滬：６０１８９８）升１﹒２％，美錦能源（深：０００７２３）升１﹒２％。



＊五年期ＬＰＲ未再降，地產、金融股連環跌＊



９月ＬＰＲ按兵不動，但基於房地產行業偏弱現狀，早前仍有逾兩成《路透》調查受訪者預

計五年期將錄５基點降幅。樓市未能獲得進一步寬鬆支持，部分地產股走弱，金地集團

（滬：６００３８３）挫４﹒５％，中交地產（深：０００７３６）跌４﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌３﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）走低４﹒３％。亦有部分地

產股強勢拉升，新華聯（深：０００６２０）漲停，美好置業（深：０００６６７）升２﹒６％

。

金融股全線走軟，保險方面，中國人壽（滬：６０１６２８）挫３﹒３％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌１﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒６％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌１﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）微跌１﹒４％；銀行方面，

招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒６％，興業銀行（滬：６０１１６６）跌１﹒５％，農行

（滬：６０１２８８）滑１﹒１％，中行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，工行

（滬：６０１３９８）跌０﹒２％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９３２﹒８４ ＋０﹒１２

上證綜合指數 ３１２２﹒４１ ＋０﹒２２ ２６８６﹒００

深證綜合指數 ２０１１﹒６６ ＋１﹒０７ ３８２６﹒００

上證Ｂ股指數 ３０９﹒２０ ＋０﹒６９ １﹒５３

深證Ｂ股指數 １１８８﹒６８ ＋０﹒２９ ９２３４﹒００

上證１８０指數 ８３４６﹒９７ ＋０﹒０２

上證３８０指數 ５７２１﹒７７ ＋０﹒５１

深證成份指數 １１２８３﹒９２ ＋０﹒６９

中小創新指數 ２２８４﹒６１ ＋１﹒４７

深圳創業板指數 ２３６６﹒９０ ＋０﹒７０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

