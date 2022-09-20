《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數半日升０﹒２５％，報８３６５﹒８４點，上

證３８０指數半日升０﹒７５％，報５７３５﹒２２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒１９億元，用８﹒８１億

元或１﹒７％。

零售消費股連續兩日走強，新華百貨（滬：６００７８５）漲停，友好集團

（滬：６００７７８）升６﹒３％，國光連鎖（滬：６０５１８８）升４﹒１％，國家發改委昨

日（１９日）表示，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景。內媒引述專家指出，

隨疫情防控有效性科學性提升，民眾預防性儲蓄的預期會下降，預料秋季為鼓勵消費最好時機。

人行將９月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別維持在３﹒６５％和４﹒３％

不變，基本符合市場預期。不過，基於房地產行業偏弱現狀，早前仍有逾兩成《路透》調查受訪

者預計五年期將錄５基點降幅。樓市未能獲得進一步寬鬆支持，Ａ場部分地產股走弱，金地集團

（滬：６００３８３）跌４﹒５８％，中保利發展（滬：６０００４８）跌４﹒５％、新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒４８％。

受益兩隻中證機床ＥＴＦ獲中證監批復，加之退稅利好，工業母機板塊繼續第二日拉升，合

鍛智能（滬：６０３０１１）升７﹒５％，上機數控（滬：６０３１８５）升３﹒９％，紐威數

控（滬：６８８６９７）升３﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

