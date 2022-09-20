《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒０２％，報８３４６﹒９７點，

上證３８０指數收升０﹒５１％，報５７２１﹒７７點。

國家發改委昨天表示，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景。內媒引述專家

指出，隨疫情防控有效性科學性提升，民眾預防性儲蓄的預期會下降，預料秋季為鼓勵消費最好

時機。零售消費股連續兩日走強，新華百貨（滬：６００７８５）漲，友好集團

（滬：６００７７８）升４﹒５％，國光連鎖（滬：６０５１８８）升３﹒４％。

人行將９月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，基本符合市場預期。不

過基於房地產行業偏弱現狀，早前仍有逾兩成《路透》調查受訪者預計五年期將錄５基點降幅。

樓市未能獲得進一步寬鬆支持，Ａ場地產股走弱，萬業企業（滬：６００６４１）跌５﹒８％，

金地集團（滬：６００３８３）跌４﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌４﹒３％，華發

股份（滬：６００３２５）跌３﹒５％。

海南省發布多項經濟恢復舉措，包括減免國慶假期外省７座以下載客車輛往返過海費；面向

省外游客發放５０００萬元旅遊消費券。另外，中國中免（滬：６０１８８８）近日表示，目前

三亞鳳凰機場免稅店、海口美蘭機場免稅店、海口日月廣場免稅店已恢復營業。旅遊免稅板塊拉

升，海汽集團（滬：６０３０６９）升５﹒２％，新世界（滬：６００６２８）升３﹒６％，中

國中免升３﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

