《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒０２％，報８３４６﹒９７點，
上證３８０指數收升０﹒５１％，報５７２１﹒７７點。
國家發改委昨天表示，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景。內媒引述專家
指出，隨疫情防控有效性科學性提升，民眾預防性儲蓄的預期會下降，預料秋季為鼓勵消費最好
時機。零售消費股連續兩日走強，新華百貨（滬：６００７８５）漲，友好集團
（滬：６００７７８）升４﹒５％，國光連鎖（滬：６０５１８８）升３﹒４％。
人行將９月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，基本符合市場預期。不
過基於房地產行業偏弱現狀，早前仍有逾兩成《路透》調查受訪者預計五年期將錄５基點降幅。
樓市未能獲得進一步寬鬆支持，Ａ場地產股走弱，萬業企業（滬：６００６４１）跌５﹒８％，
金地集團（滬：６００３８３）跌４﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌４﹒３％，華發
股份（滬：６００３２５）跌３﹒５％。
海南省發布多項經濟恢復舉措，包括減免國慶假期外省７座以下載客車輛往返過海費；面向
省外游客發放５０００萬元旅遊消費券。另外，中國中免（滬：６０１８８８）近日表示，目前
三亞鳳凰機場免稅店、海口美蘭機場免稅店、海口日月廣場免稅店已恢復營業。旅遊免稅板塊拉
升，海汽集團（滬：６０３０６９）升５﹒２％，新世界（滬：６００６２８）升３﹒６％，中
國中免升３﹒１％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）
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