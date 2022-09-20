《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指半日升０﹒８７％，報１１３０４﹒５４點，深證中

小創新指數半日升１﹒５８％，報２２８６﹒９２點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒６億元，用１０﹒４億元

或２％。

鋰價飆升勢不可擋，電池級碳酸鋰達５３萬元╱噸報價，續創新高點。國泰君安看好鋰價全

年高位持續性，建議增持天齊鋰業（０９６９６） （深：００２４６６）等股。天齊鋰業Ａ股

飆升８﹒９％，報１１４﹒８８元；其他鋰礦股亦造好，永興材料（深：００２７５６）升

７﹒９％，盛新鋰能（深：００２２４０）升６﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升

４﹒１％，

昨日急跌的醫美板塊今早回升，愛美客（深：３００８９６）升４﹒５％，華東醫藥

（深：０００９６３）升３﹒２％，

蘇寧環球（深：０００７１８）升０﹒６％。

知名蘋果分析師郭明錤發文指出，因ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ系列的需求強勁，蘋果已

要求鴻海將ｉＰｈｏｎｅ １４的生產線切換到ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ機型，相當於將第

四季度ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ出貨量預測提升１０％左右。預期大部分的供應商在未來數

周內應該也會收到蘋果加單要求。Ａ場蘋果概念股走高，欣旺達（深：３００２０７）升

２﹒４％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升１﹒５％，東山精密（深：００２３８４）升

４﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

