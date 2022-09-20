《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指今日收升０﹒６９％，報１１２８３﹒９２點，深證
中小創新指數收升１﹒４７％，報２２８４﹒６１點。
國家發改委在中秋國慶豬肉消費旺季連續大幅拋儲穩豬價。今年９月中央和地方合計將投放
豬肉儲備２０萬噸左右，單月投放數量達到歷史最高水平，投放價格低於市場價格。Ａ場豬肉股
午後倒跌，立華股份（深：３００７６１）、溫氏股份（深：３００４９８）、天康生物
（深：００２１００）跌超過２％。
鋰價飆升勢不可擋，電池級碳酸鋰達５３萬元╱噸報價，續創新高點。國泰君安看好鋰價全
年高位持續性，鋰電股走高，天齊鋰業（深：００２４６６）升８﹒３％，永興材料
（深：００２７５６）升７﹒９％，盛新鋰能（深：００２２４０）升５﹒６％。
機器人概念震盪走高，新元科技（深：３００４７２）升兩成漲停，昊志機電
（深：３００５０３）漲１６﹒１％，科遠智慧（深：００２３８０）、巨輪智能
（深：００２０３１）升一成漲停。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｄｗ）
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