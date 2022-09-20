《經濟通通訊社２０日專訊》內媒早前引述私募人士透露，醫美行業此輪清查涉及Ｂ端醫療

美容機構和上游公司，力度相對較大，除了上海、杭州等一、二線城市，三四線城市也都在查。

消息引發醫美概念板塊昨日（１９日）暴跌。中信證券研報認為，昨日醫美板塊相關個股單日深

幅下跌，或與高估值、局部疫情擾動、監管預期等相關。

中信證券表示，高估值與國內醫美低滲透、高成長、優質標的稀缺相關，中短期有望維持；

散點疫情反覆短期擾動，不改長期發展趨勢。而嚴監管常態化，新階段人力、稅收、渠道醫美等

或是監管重點。預計醫美上游受影響相對較小，下游規範化的直營醫美龍頭有望受益、承接求美

者需求進而提升份額。

醫美板塊今早回升，愛美客（深：３００８９６）走高３﹒５％，華東醫藥

（深：０００９６３）漲３﹒３％，蘇寧環球（深：０００７１８）升２﹒７％，華熙生物

（滬：６８８３６３）升１﹒９％，物產中大（滬：６００７０４）升１﹒４％，華邦健康

（深：００２００４）揚１﹒１％，億帆醫藥（深：００２０１９）升近１％，金達威

（深：００２６２６）升０﹒６％，步長製藥（滬：６０３８５８）升０﹒５％。（ｊｔ）

