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AH股新聞

20/09/2022 10:00

《Ａ股焦點》中信證券料監管對醫美上游影響較小，醫美概念股反彈

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內媒早前引述私募人士透露，醫美行業此輪清查涉及Ｂ端醫療
美容機構和上游公司，力度相對較大，除了上海、杭州等一、二線城市，三四線城市也都在查。
消息引發醫美概念板塊昨日（１９日）暴跌。中信證券研報認為，昨日醫美板塊相關個股單日深
幅下跌，或與高估值、局部疫情擾動、監管預期等相關。
　　中信證券表示，高估值與國內醫美低滲透、高成長、優質標的稀缺相關，中短期有望維持；
散點疫情反覆短期擾動，不改長期發展趨勢。而嚴監管常態化，新階段人力、稅收、渠道醫美等
或是監管重點。預計醫美上游受影響相對較小，下游規範化的直營醫美龍頭有望受益、承接求美
者需求進而提升份額。
　　醫美板塊今早回升，愛美客（深：３００８９６）走高３﹒５％，華東醫藥
（深：０００９６３）漲３﹒３％，蘇寧環球（深：０００７１８）升２﹒７％，華熙生物
（滬：６８８３６３）升１﹒９％，物產中大（滬：６００７０４）升１﹒４％，華邦健康
（深：００２００４）揚１﹒１％，億帆醫藥（深：００２０１９）升近１％，金達威
（深：００２６２６）升０﹒６％，步長製藥（滬：６０３８５８）升０﹒５％。（ｊｔ）

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