《經濟通通訊社２０日專訊》鋰價飆升勢不可擋，電池級碳酸鋰達５３萬元（人民幣．下同

）╱噸報價，續創新高點。國泰君安看好鋰價全年高位持續性，建議增持天齊鋰業

（０９６９６）（深：００２４６６）等股。

天齊鋰業Ａ股目前飆９﹒２％，報１１５﹒２７元；Ｈ股揚６﹒７％，８４﹒２５港元。其

他鋰礦股亦造好，其中永興材料（深：００２７５６）漲９﹒２％，盛新鋰能

（深：００２２４０）走高逾７％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）抽升５﹒１％，華友鈷業

（滬：６０３７９９）升４﹒１％，億緯鋰能（深：３０００１４）升近４％，西藏礦業

（深：０００７６２）升３﹒８％，欣旺達（深：３００２０７）升３﹒７％，藏格礦業

（深：０００４０８）升３﹒１％，鹽湖股份（深：０００７９２）升１﹒７％。

國泰君安日前表示，鋰價繼續上漲，根據與貿易商交流，電池級碳酸鋰：主流成交價格５１

－５２萬元╱噸（較一周前上漲１萬元╱噸），已有５３萬元人民幣╱噸報價（上周最高５２萬

）。供給運輸受限，車運輸依然困難，運費較此前翻一倍多。市場看漲情緒較重，惜售情緒濃厚

，後市預期價格仍有上行空間。供不應求格局難扭轉，看好鋰價全年高位持續性。（ｊｔ）

