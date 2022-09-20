  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/09/2022 14:07

《Ａ股焦點》中石化Ａ升近１％，擬斥最多２５億元回購Ａ股

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，擬以
１２﹒５億－２５億元（人民幣．下同）回購Ａ股股票，預期回購股份數量約２﹒０２億至
４﹒０５億股，約佔公司總股本的０﹒１７％至０﹒３３％，每股回購價上限為６﹒１８元。本
次回購股份的期限自董事會批准方案之日起不超過３個月。
　　受公司回購激勵，中國石化Ａ股升０﹒９６％，報４﹒２２元，Ｈ股沒升跌，報３﹒４５港
元。（ｃｔ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金