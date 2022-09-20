《經濟通通訊社２０日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，擬以

１２﹒５億－２５億元（人民幣．下同）回購Ａ股股票，預期回購股份數量約２﹒０２億至

４﹒０５億股，約佔公司總股本的０﹒１７％至０﹒３３％，每股回購價上限為６﹒１８元。本

次回購股份的期限自董事會批准方案之日起不超過３個月。

受公司回購激勵，中國石化Ａ股升０﹒９６％，報４﹒２２元，Ｈ股沒升跌，報３﹒４５港

元。（ｃｔ）

