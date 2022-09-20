《經濟通通訊社２０日專訊》人行將９月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別

維持在３﹒６５％和４﹒３％不變，基本符合市場預期。不過，基於房地產行業偏弱現狀，早前

仍有逾兩成《路透》調查受訪者預計五年期將錄５基點降幅。樓市未能獲得進一步寬鬆支持，Ａ

場部分地產股走弱，金地集團（滬：６００３８３）、中交地產（深：０００７３６）、萬科Ａ

（深：０００００２）均跌超２％，保利發展（滬：６０００４８）、新城控股

（滬：６０１１５５）、招商蛇口（深：００１９７９）等走低逾１％。

亦有部分地產股強勢拉升，新華聯（深：０００６２０）漲停，美好置業

（深：０００６６７）飆４﹒６％，宋都發展（滬：６０００７７）、中國武夷

（深：０００７９７）等揚逾２％。

內地多地調整樓策，有地方降首付比例救市。市場傳河南鄭州限購區內二套房貸款首付比例

由６０％降至４０％。內媒隨後引述交通銀行、招商銀行、中原銀行等銀行稱該消息屬實，「剛

剛調整，開始執行鄭州限購區內二套房貸款首付比例最低４０％的標準，新房和二手房一致。」

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