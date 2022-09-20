《經濟通通訊社２０日專訊》海關總署今日公布的數據顯示，中國８月從俄羅斯進口的原油

較上年同期激增２８％，總量為８３４﹒２萬噸，包括通過東西伯利亞太平洋管道泵送的供應，

以及來自俄羅斯歐洲和遠東港口的海運原油。８月總量相當於１９６萬桶╱日，略低於５月創紀

錄的近２００萬桶╱日。中國為俄羅斯最大的石油買家。

俄羅斯進口量增加，是因為中國獨立煉油商擴大對俄羅斯折扣供應的購買，這些供應擠掉了

來自競爭對手西非和巴西的石油。儘管如此，上個月來自沙特的進口量仍反彈至８４７﹒５萬噸

，或１９９萬桶╱日，同比增長５％。以年初至今來算，沙特仍然是最大的供應國，１月至８月

石油出貨量為５８３１萬噸，同比下降０﹒３％；俄羅斯為５５７９萬噸，同比增長７﹒３％。

數據還顯示，從馬來西亞進口的石油較去年同期增加近一倍，達到３３７萬噸，即７９﹒４萬桶

╱日。

海關總署亦公布，中國８月從俄羅斯進口６７﹒１萬噸ＬＮＧ，較上年同期增長３６﹒７％

，較７月增長６３﹒８％，升至近兩年高位。不過，中國８月ＬＮＧ進口總量較上年同期下降

２８﹒１％，至４７２萬噸。在現貨價格高企之際，１－８月進口量也比２０２１年同期下降

２１﹒３％。（ｗｌ）

