《經濟通通訊社２０日專訊》結束中亞之行後，中國國務委員兼外長王毅轉赴美國。據中國

外交部公布，王毅於當地時間周一（１９日）在紐約會見美國前國務卿基辛格，祝賀其將迎來百

歲誕辰。

王毅表示，中國對美政策保持連續性和穩定性，但美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視

作最主要對手和長期挑戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷

史，也不尊重自己。中美之間爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。美方應回歸

理性務實的對華政策，回歸中美三個聯合公報的正軌，維護好中美關係的政治基礎。



＊中美關係當務之急是妥善管控台灣問題＊



王毅又強調，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。佩洛西眾

議長竄訪台灣地區、美參議院審議《台灣政策法案》、有關協防台灣的言論，都嚴重挑戰中美三

個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基礎。

他重申，實現和平統一是大陸方面最大願望，也將為此盡最大努力。但必須看到，台獨越猖

獗，和平解決台灣問題的可能性就越消減。如果觸犯《反分裂國家法》，中方必將依法採取堅決

行動，捍衛國家的主權和領土完整。要維護台海和平穩定，美方就應認認真真回歸一個中國本義

，明明白白反對和制止台獨。（ｗｌ）

