《經濟通通訊社２０日專訊》繼復星集團後，由復星國際（００６５６）全資控股的復星高

科稍早亦就復星系近期頻繁減持和出售資產作出全面澄清，強調外界片面解讀個別資產處置行為

，忽視公司資產優化的大原則是「長期動態優化」。因此，復星系繼續用行動實踐「堅持投退平

衡的財務戰略」。豫園股份（滬：６００６５５）昨日發布公告稱，控股股東復星高科技於

２０２２年８月２６日至９月１９日通過集中競價及大宗交易方式合計減持公司股份

３８９２﹒６萬股，佔公司總股本的１％，套現約２﹒９５億元（人民幣．下同）。

復星高科技此次減持的是二級市場增持的股份，根據監管要求只需要事後報備，無需提前預

披露。回溯過往公告，復星高科技曾在２０１３年、２０１８年和２０１９年三次增持豫園股份

，其中最後一次增持均價為９﹒２４元╱股，即便考慮分紅因素也高於此次二級市場的減持均價

７﹒６４元╱股。整個減持期間，豫園股份股價從８﹒０９元跌至最新的７﹒１５元，跌幅約

１２％。本次權益變動後，復星高科技直接持有公司股份比例從３﹒６３％減少至２﹒６３％。

豫園股份股價表現低迷，現挫２﹒９％，報６﹒９４元。



＊復星國際減持新華保險Ｈ股，料套現約４億元＊



無獨有偶，新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）昨晚亦公布，復星國際減持新華

保險Ｈ股股份，與一致行動人合計持股比例降至不到５％。若按減持當日新華保險港股收盤價

１７﹒１２港幣╱股測算，復星國際此番減持金額約為４﹒４７億港幣，折合人民幣約４億元。

據《中國基金報》不完全統計，加上最新豫園股份和新華保險的減持，今年以來復星系宣布

減持及已完成減持的參控股公司已經至少達到１３家，減持金額超百億元。不過，復星多次否認

自身財務出現危機。復星高科強調，截至目前，公司的債務均如期償付，未來一年內到期的債務

已有明確償債安排，不存在償付風險。（ｗｌ）

