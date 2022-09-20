《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）恒指低開６６點，報１８６９５點。最高跌

６４點報１８６９７點，最低跌２６７點報１８４９４點。恒指收報１８５６５點，跌１９５點

或１﹒０４％。

北水全日淨流出１２﹒０４億元，上日淨流入１４﹒０２億元。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依

次是盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、兗礦能源（０１１７１）。

主板成交９１０﹒４４億元減少２６﹒５％。其中港股通成交２２１﹒８億元，佔總成交

２４﹒４％。



＊《王者榮耀》８月吸金２﹒２２億美元＊



Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，２０２２年８月騰訊 （００７００）《王

者榮耀》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金超過２﹒２２億美元，蟬聯

全球手遊暢銷榜冠軍，其中來自中國ｉＯＳ市場的收入佔９４％，海外市場收入佔比為６％。

騰訊《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》（合併《和平精英》收入）以１﹒５６億美元的收入位列

榜單第２名，其中６０﹒７％的收入來自中國ｉＯＳ市場，美國市場的收入佔８﹒８％。

榜單前五另外三款遊戲為米哈游《原神》、Ｋｉｎｇ《Ｃａｎｄｙ Ｃｒｕｓｈ Ｓａｇａ

》和Ｓｏｎｙ《Ｆａｔｅ╱Ｇｒａｎｄ Ｏｒｄｅｒ》。

騰訊控股跌１﹒４３％報２８９元，北水淨買入３﹒３億元；快手跌１﹒１３％報

５６﹒６５元，北水淨買入２﹒２億元；藥明生物跌５﹒０１％報４９﹒２５元，北水淨買入

１﹒６億元。

盈富基金跌１﹒０８％報１９﹒１９元，北水淨賣出２４億元；美團跌１﹒４５％報

１６９﹒４元，北水淨賣出３﹒５億元；兗礦能源跌２﹒１１％報３０﹒１５元，北水淨賣出

２﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ３﹒３３

快手 （０１０２４） ２﹒１８

藥明生物 （０２２６９） １﹒５８

綠城中國 （０３９００） １﹒５７

中國海洋石油 （００８８３） １﹒４１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －２３﹒９７

美團 （０３６９０） －３﹒５４

兗礦能源 （０１１７１） －２﹒５０

華潤置地 （０１１０９） －１﹒５０

中遠海控 （０１９１９） －０﹒５０

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