《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》河北省唐山市中級人民法院今日（２１日

）公開宣判上海市政府原副市長、市公安局原局長龔道安受賄一案，對龔道安以受賄罪判處無期

徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對龔道安受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳

，上繳國庫。

法院查明，龔道安在１９９９年下半年至２０２０年７月間，利用擔任湖北省荊州市公安局

副局長，湖北省公安廳刑事偵查總隊重案偵查處處長、經濟犯罪偵查總隊總隊長，湖北省咸寧市

委常委、政法委書記、市公安局局長，公安部技術偵察局副局長、局長，上海市政府黨組成員、

副市長、市公安局局長等職務上的便利以及本人職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人

在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，非法收受相關人員財物共計

７３４３萬元人民幣。

唐山市中級人民法院認為，龔道安的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，為他人謀取職務

提拔，利用職權插手案件辦理，依法應當從嚴懲處。龔道安到案後如實供述自己的罪行，主動交

代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，依法可以從輕處罰

。法庭遂作出上述判決。

