《經濟通通訊社２１日專訊》ＳＴ曙光（滬：６００３０３）實控人張秀根失聯逾一個月後

，公司方面終於確認，張秀根已被公安機關批捕。

ＳＴ曙光昨日晚間回復上交所監管函稱，當日控股股東華泰汽車向公司發送了加蓋公章的、

經張秀根之子張宏亮核實和簽字的最新函件，確認張秀根於今年７月５日因涉嫌「非法轉讓、倒

賣土地使用權罪」被天津市濱海新區公安局採取拘留的強制措施。

而張秀根之子、同時也是ＳＴ曙光的董事張宏亮，以及ＳＴ曙光控股股東華泰汽車，也早在

７月５日就與張秀根失聯。但令人奇怪的是，就在前一日９月１９日晚的回復中，華泰汽車並沒

有對張秀根失聯兩個月的事情進行說明，僅表示「正在嘗試與家屬聯繫核實」。



＊ＳＴ曙光澄清：從未與小米有過任何形式的接觸＊



除了實控人失聯，ＳＴ曙光近期飆漲的股價也引人關注，甚至走出了２３天翻倍行情，而飆

漲的原因則在於市場盛傳小米（０１８１０）想收購ＳＴ曙光股權。

對此，ＳＴ曙光亦澄清指，小米公司從未與公司進行過任何形式的接觸，贛鋒鋰業

（０１７７２）（深：００２４６０）與公司也僅有業務合作，未就其他任何事項進行過任何形

式的接觸，相關市場傳聞完全為不實信息。（ｌｃ）

