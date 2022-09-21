《經濟通通訊社２１日專訊》ＳＴ曙光（滬：６００３０３）實控人張秀根失聯逾一個月後
，公司方面終於確認，張秀根已被公安機關批捕。
ＳＴ曙光昨日晚間回復上交所監管函稱，當日控股股東華泰汽車向公司發送了加蓋公章的、
經張秀根之子張宏亮核實和簽字的最新函件，確認張秀根於今年７月５日因涉嫌「非法轉讓、倒
賣土地使用權罪」被天津市濱海新區公安局採取拘留的強制措施。
而張秀根之子、同時也是ＳＴ曙光的董事張宏亮，以及ＳＴ曙光控股股東華泰汽車，也早在
７月５日就與張秀根失聯。但令人奇怪的是，就在前一日９月１９日晚的回復中，華泰汽車並沒
有對張秀根失聯兩個月的事情進行說明，僅表示「正在嘗試與家屬聯繫核實」。
＊ＳＴ曙光澄清：從未與小米有過任何形式的接觸＊
除了實控人失聯，ＳＴ曙光近期飆漲的股價也引人關注，甚至走出了２３天翻倍行情，而飆
漲的原因則在於市場盛傳小米（０１８１０）想收購ＳＴ曙光股權。
對此，ＳＴ曙光亦澄清指，小米公司從未與公司進行過任何形式的接觸，贛鋒鋰業
（０１７７２）（深：００２４６０）與公司也僅有業務合作，未就其他任何事項進行過任何形
式的接觸，相關市場傳聞完全為不實信息。（ｌｃ）
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