《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



三項指標走強，基建投資持續發力

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隨著「金九銀十」傳統旺季到來，各地基礎設施建設按下「加速鍵」，一批重大項目加速形成實

物工作量。從商用車產銷、水泥出庫量、瀝青裝置開工率等數據看，基建投資提速跡象明顯。



深市主板上市公司數量達１５００家

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隨著錫裝股份２０日掛牌上市，深市主板上市公司數量達到１５００家。３２年風雨兼程，深市

主板堅持打造市場化藍籌聚集地和細分行業冠軍搖籃，實現了從無到有、從小到大的跨越式發展

。



Ａ股分拆上市漸趨活躍

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據統計，自去年２月生益電子登陸科創板以來，先後已有１７隻分拆上市股亮相Ａ股市場，半導

體、新能源、動力電池、生物醫藥等板塊成為分拆上市熱點領域。





《上海證券報》



中國金融業高水平開放闊步前行

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黨的十八大以來，中國一系列重大金融開放舉措落地見效，金融業對外開放跑出「加速度」：滬

港通、深港通、債券通相繼開通實施，銀行、證券、基金管理、期貨、人身險領域的外資持股比

例限制逐步取消??



人行：中國當前利率水平總體處於合理區間

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人行貨幣政策司２０日發布文章《深入推進利率市場化改革》指，目前中國定期存款利率約為

１％至２％，貸款利率約為４％至５％，真實利率略低於潛在實際經濟增速，處於較為合理水平

，是留有空間的最優策略。



新一期ＬＰＲ報價「按兵不動」

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人行２０日授權全國銀行間同業拆借中心公布，最新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為：１年

期ＬＰＲ為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，均維持前值不變。





《證券時報》



《習近平關於社會主義精神文明建設論述摘編》出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於社會主義精神文明建設論述摘編》一書，近日由

中央文獻出版社出版，在全國發行。



上市公司傾力守「滬」，上海經濟Ｖ形反轉

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規上工業總產值增速從４月下降６１﹒５％到７月份增長１６﹒１％，出口總額從４月下降

４３﹒８％到７月增長３２﹒９％??今年以來，上海經濟儘管受疫情嚴重衝擊，但依然展現出

了較強的韌性，整體呈現Ｖ形反轉走勢。



設置首席合規官，守好合規經營第一關

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１０月１日起，《中央企業合規管理辦法》將生效實施。《辦法》提出，中央企業應當結合實際

設立首席合規官，有利於進一步明確合規管理職責、落實責任，統籌各方力量更好推動企業合規

工作。（ｌｃ）

