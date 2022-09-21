《鍾之日記》９月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場擔心今晚聯儲局會大力加息，隔晚兩年期美債息率曾逼近４厘，嚇散美股三大指數，加

上人民幣匯價持續走弱，離岸人民幣（ＣＮＨ）兌美元最新失守７﹒０５關口，為２０２０年７

月以來最低，日內跌幅逾２００基點，最新報７﹒０５１５。香江魚缸今日挫逾三百點，創逾六

個月低位。

恒指低開１４２點，報１８６３８，已為今早高位所在，之後沽盤增加，拖累大市最多跌

３２９點，低見１８４５１，隨後跌勢略收歛。俄烏局勢再轉緊張，普京就頓巴斯問題發表全國

講話，指俄羅斯在領土完整受到威脅時將使用一切可用的手段，並宣布今天起進行部分動員。港

股下午三時後跌幅擴大，跌穿上午低位，暫時見最多跌３４１點，低見１８４３９，再創逾六個

月低，距離３月１５日１８２３５低位只有約２０５點。最終收報１８４４４，跌３３６點或跌

１﹒７９％，主板成交８１３﹒０３億元。國企指數報６２６７，跌１３８點或跌２﹒１６％。

恒生科技指數報３７３７，跌１１６點或跌３﹒０３％。

東方海外（００３１６）升３﹒２％，為表現最好藍籌。舜宇（０２３８２）大跌

１０﹒５％，為表現最差藍籌。



＊滬綜指３１００關失而復得＊



美國聯儲局稍後公布議息結果，市場預期加息幅度至少為０﹒７５厘，亞太區股市下滑。加

上離、在岸人民幣午後均刷新逾２６個月新低，昨日反彈的滬深股市再遇沽壓，滬綜指低開

０﹒２％後愈跌愈深，一度低見３０９１﹒３點，為５月２６日以來新低；收市仍挫０﹒１７％

，報３１１７﹒１８點，三千一失而復得。深成指跌０﹒３７％；創業板指數挫１﹒４９％。

市場擔憂情緒蔓延，個股漲多跌少，天然氣、石油等能源股大漲，醫藥板塊領跌。兩市近

２９００股飄紅，今日成交６３５９億元（人民幣．下同），按日減２﹒３％，為２０２０年

１０月２７日以來近兩年最低；外資從陸股通淨流出逾３０億元人民幣。

美聯儲公布新一輪加息決策前夕，美匯指數徘徊於２０年高，人民幣跌勢加深。人民幣兌美

元即期午後瀉逾４００點子，低見７﹒０５５９，創２０２０年７月６日以來新低；即期現報

７﹒０５２６，仍挫３９５點。離岸價亦連續失守多個關口，最新報７﹒０６０１元，同創逾

２６個月新低，上日收報７﹒０２９２元。



＊騰訊收跌２﹒５％，出聲明反駁回購無需集資＊



外電報道，騰訊（００７００）正考慮減持包括貝殼（０２４２３）、美團（０３６９０）

和滴滴出行等公司，以為回購一系列股份集資和重新調整增長戰略。騰訊發聲明反駁，公司不需

要為回購出售任何所持股份，當前現金流可以為股份回購提供充足資金，亦沒有任何減持的規劃

、時間表，及目標金額。

即使澄清無需集資，騰訊減持陰霾未散，收跌２﹒５％，貝殼－Ｗ跌３﹒５％，美團

（０３６９０）跌近３％。

騰訊指，公司沒有為減持設定任何目標金額，其投資一向是為公司和股東創造豐厚回報為目

標而不是要在任何既定時間內達到一定金額。

另外，騰訊旗下騰訊音樂（美：ＴＭＥ，０１６９８）今於港交所掛牌，是次以介紹形式上

市，不涉新股發售及額外集資。騰訊音樂於美股收報４﹒５８美元，跌０﹒７％。以每股ＡＤＳ

代表兩股Ａ類普通股，相當每股Ａ類普通股１７﹒９８港元。



＊分析料航運前景樂觀，中遠海能創１１年新高＊



波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）英女皇國葬日休市後，歸來第一日即展現強勁的反彈力度，大

彈１１﹒３３％，刷新一個半月高位。ＢＤＩ今年單日升幅超過１０％，截至現時共有５次，而

於９月期間，已錄得３次，ＢＤＩ由９月初至今，已較８月底的低位９６５點，反彈７６４點。

有分析認為，中美拚經濟，散裝船第四季不太淡，認為繼中國救經濟，帶動鋼市、房市等原

物料需求看增之後，美國總統拜登宣告將持續發展經濟，避免衰退。台灣慧洋、裕民等航商也認

同，各國控制通脹、發展經濟，有助活絡經貿活動，包括海上運輸，應屬利多。其中，美國主要

進口鋼材等原物料，預期散裝航運第四季營運表現比第三季好。

航運股逆市走強，中遠海能（０１１３８）狂飆１０﹒５％，報８﹒１８元，創逾１１年新

高。太平洋航運（０２３４３）升７﹒９％，中遠海發（０２８６６）升２﹒９％，東方海外

（００３１６）升３﹒２％，中遠海控（０１９１９）升逾１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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