《經濟通通訊社２１日專訊》美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）把中國聯通（００７６２）

（滬：６０００５０）的美洲分支、太平洋網絡（００５４３）及其全資子公司ＣｏｍＮｅｔ

（ＵＳＡ），納入威脅美國國家安全的通訊企業名單，意味美國公司及單位將不可利用ＦＣＣ的

８０億美元通用服務基金，向這些中資公司購買產品及服務。

不過Ａ股電信運營股未布受影響，中聯通Ａ升０﹒３％，報３﹒４４元人民幣。網宿科技

（深：３０００１７）升１﹒９％，奧飛數據（深：３００７３８）升０﹒９％，二六三

（深：００２４６７）升０﹒７％，中國電信（滬：６０１７２８）升０﹒５％，中國移動

（滬：６００９４１）升０﹒０３％。

委員會表示，這些公司受到中國政府的利用、影響及控制，具有相關的國家安全風險，擔憂

有關公司沒有能力應對中方的通信攔截要求。美方今年早些時候以國家安全為由，撤銷了這些公

司在美國的營運牌照。

值得留意的是，加上之前已被ＦＣＣ「點名」的中國電信（００７２８）及中國移動

（００９４１），中國三大電信運營商全部上榜。

中聯通與太平洋網絡的美國子公司未有回應查詢。（ｃａ）

