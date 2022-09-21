《經濟通通訊社２１日專訊》據《中證報》報道，近期各地基礎設施建設按下「加速鍵」，

一批重大項目加速形成實物工作量。從商用車產銷、水泥出庫量、瀝青裝置開工率等數據看，基

建投資提速跡像明顯。

據中國汽車工業協會統計，８月商用車產銷分別完成２３﹒８萬輛和２５﹒８萬輛，同比分

別增長３﹒１％和４％。這是商用車產銷自去年４月以來首次實現同比雙增長。中汽協分析稱，

隨著一批條件成熟的基礎設施建設項目逐步形成實物量，商用車產銷形勢逐步好轉。

作為監測基建投資的指標之一，水泥出庫量近期亦明顯上升。建築行業信息平台「百年建築

網」發布的全國２５０家水泥生產企業數據顯示，９月６日至９月１２日，水泥企業出庫量

８１４﹒１萬噸，環比上升２﹒１５％，整體需求止降回升。天山股份（深：０００８７７）近

日在接受機構調研時表示，從全國範圍來看，水泥市場目前已恢復到正常水平的７０％以上。下

半年水泥需求將呈現穩步回升態勢，尤其是進入９月傳統旺季後。

另外，瀝青裝置開工率自９月以來明顯提升。Ｗｉｎｄ數據顯示，９月第一周，瀝青裝置開

工率周度指標升至３９﹒７％，超過８月最高點，環比提高１﹒６個百分點。

東方金誠首席宏觀分析師王青預計，９月基建投資增速將延續加快勢頭，三季度基建投資同

比增速有望達１１％左右，較二季度提升約４個百分點。（ｌｃ）

