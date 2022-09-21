《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》工信部發布，５Ｇ網絡建設加快推進。截

至８月末，５Ｇ基站總數達２１０﹒２萬個，佔移動基站總數的１９﹒８％，佔比較上年末提升

５﹒５個百分點。其中１－８月份新建５Ｇ基站６７﹒７萬個。

１－８月份，電信業務收入累計完成１０７２１億元（人民幣．下同），同比增長８﹒２％

。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長２１﹒７％。固定互聯網寬帶業務收入保持平穩

增長。１－８月份，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務收入為１６１８億元，同比增長

９﹒８％，在電信業務收入中佔比為１５﹒１％，佔比同比提升０﹒２個百分點，拉動電信業務

收入增長１﹒５個百分點。

移動數據流量業務收入低速增長。１－８月份，三家基礎電信企業完成移動數據流量業務收

入４３９０億元，同比增長０﹒５％，在電信業務收入中佔比為４１％，拉動電信業務收入增長

０﹒２個百分點。



＊首八月三大電信企業雲計算收入同比增１３０﹒３％＊



新興業務收入快速增長。三家基礎電信企業積極發展ＩＰＴＶ、互聯網數據中心、大數據、

雲計算、物聯網等新興業務，１－８月份共完成新興業務收入２０７５億元，同比增長

３４﹒１％，在電信業務收入中佔比為１９﹒４％，拉動電信業務收入增長５﹒３個百分點。其

中雲計算和大數據收入同比增速分別達１３０﹒３％和５６﹒４％，數據中心業務收入同比增長

１５﹒５％，物聯網業務收入同比增長２４﹒５％。

語音業務收入持續下滑。１－８月份，三家基礎電信企業完成固定語音和移動語音業務收入

１３９億元和７６６﹒２億元，同比分別下降１０﹒２％和３﹒７％，二者合計在電信業務收入

中佔比為８﹒４％，佔比同比回落１﹒２個百分點。

