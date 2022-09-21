《經濟通通訊社２１日專訊》海南省近日發布的《海南自貿港享受個人所得稅優惠政策高端

緊缺人才清單管理暫行辦法》明確，高端人才享受自貿港個稅優惠，即對個人所得稅實際稅負超

過１５％的部分予以免徵，應滿足的條件包括：一是一個納稅年度內在海南自貿港累計居住滿

１８３天；二是屬於海南省各級人才管理部門所認定的人才或一個納稅年度內在海南自貿港收入

達到３０萬元人民幣以上。新政自明年１月１日起施行。

而目前海南適用的人才個稅優惠政策並未要求「累計居住滿１８３天」，只要求連續繳納社

保６個月以上並與在自貿港實質性運營的企業簽訂１年以上的勞動合同。

《財新網》引述多名稅務人士指，新辦法的最大變化就是住滿１８３天的要求，較之前政策

更為嚴格具體。不過，如何計算和監管住滿１８３天也有待明確。目前使用通信技術等實現監管

的難度應該不太大，或者設置統一出入關口，不太可能主要通過人工手段來監管。

有稅務人士表示，其實，新辦法出台前，海南自貿港個稅優惠政策就有收緊趨勢，在最新一

次人才個稅優惠的申請中，遇到部分稅務局去企業檢查是否符合實質性運營的要求，也有部分核

查是否存在社保異地繳納、雙重繳納等情況。（ｌｃ）

