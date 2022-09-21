《經濟通通訊社２１日專訊》中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，介紹對台工

作和兩岸關係發展情況。國台辦發言人馬曉光表示，兩岸統一後，台灣可以實行不同於祖國大陸

的社會制度。台灣同胞發展空間將更大，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊

嚴，共享中華民族偉大復興的榮耀。

他在演講中並表示，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生

活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。所有擁護

祖國統一、民族復興的台灣同胞將在台灣真正當家作主，參與祖國建設，盡享發展紅利。

馬曉光稱，和平統一後，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會

充分吸收兩岸各界意見和建議，充分照顧到台灣同胞利益和感情。台灣同胞可以在和平安寧的狀

態下生活和工作，祖國大陸將更有條件、更好地照顧台灣同胞。

此外，中央台辦副主任陳元豐在發布會上介紹國務院早前發表《台灣問題與新時代中國統一

事業》白皮書。他表示，白皮書有利於團結廣大台灣同胞、港澳同胞和海外僑胞共同致力於兩岸

關係和平發展與祖國和平統一大業，希望港澳同胞和海外僑胞為推動兩岸關係和平發展、實現祖

國和平統一再立新功。（ｄｗ）

